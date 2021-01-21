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Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:28
2021-01-21T05:24
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет, сообщил Белый дом."Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками". "Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", - сказала она.Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена

03:28 21.01.2021 (обновлено: 05:24 21.01.2021)
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет, сообщил Белый дом.
"Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, первые телефонные переговоры Байдена ожидаются "с партнерами и союзниками". "Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо", - сказала она.
Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:08
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