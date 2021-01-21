https://ria.ru/20210121/bayden-1593935164.html
Эксперт указал на противоречия в инаугурационной речи Байдена
Эксперт указал на противоречия в инаугурационной речи Байдена
Новый президент США Джо Байден в инаугурационной речи высказывался противоречиво, с одной стороны призывая к единству в стране, с другой – напоминая о... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:31
2021-01-21T01:31
2021-01-21T01:31
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден в инаугурационной речи высказывался противоречиво, с одной стороны призывая к единству в стране, с другой – напоминая о внутренних врагах, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.В среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он призвал американцев "начать заново" после периода разделения, заявив, что каждое несогласие не должно становиться причиной войны. По его словам, без единения будет не страна, а "государство хаоса". Байден также вновь пообещал быть президентом всех американцев и бороться в том числе и за тех, кто его не поддержал.По мнению собеседника агентства, Байден в речи, прежде всего, стремился подчеркнуть легитимность прошедших президентских выборов и своего избрания."Много времени было отведено развернутому описанию: как он и его команда упорно боролись за народ, свободу и демократию, а деструктивные силы пытались этому противодействовать", - добавил он.
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джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Новый президент США Джо Байден
в инаугурационной речи высказывался противоречиво, с одной стороны призывая к единству в стране, с другой – напоминая о внутренних врагах, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
В среду Байден принес присягу и вступил в должность президента США. В инаугурационной речи он призвал американцев "начать заново" после периода разделения, заявив, что каждое несогласие не должно становиться причиной войны. По его словам, без единения будет не страна, а "государство хаоса". Байден также вновь пообещал быть президентом всех американцев и бороться в том числе и за тех, кто его не поддержал.
"Одна из ключевых тем выступления – что Америке необходимо вновь стать единой, преодолеть все сложности и расколы, и что он будет президентом для всех американцев. И вместе с тем наблюдалось противоречие: Байден все время напоминал о внутренних врагах, лжецах, манипуляторах и расистах, с которыми нужно жестко бороться", - указал Микаэлян.
По мнению собеседника агентства, Байден в речи, прежде всего, стремился подчеркнуть легитимность прошедших президентских выборов и своего избрания.
"Много времени было отведено развернутому описанию: как он и его команда упорно боролись за народ, свободу и демократию, а деструктивные силы пытались этому противодействовать", - добавил он.