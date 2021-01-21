https://ria.ru/20210121/bashkiriya-1594030590.html

Глава парламента Башкирии поручил разобраться в истории с продажей церкви

Глава парламента Башкирии поручил разобраться в истории с продажей церкви

Глава башкирского парламента Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в истории с продажей церкви за 38 тысяч рублей в поселке под Уфой, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:20

2021-01-21T16:20

2021-01-21T16:20

религия и мировоззрение

константин толкачев

новости - религия и мировоззрение

уфа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588583186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_456c55971d934287bfc8081046ece1db.jpg

УФА, 21 янв – РИА Новости. Глава башкирского парламента Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в истории с продажей церкви за 38 тысяч рублей в поселке под Уфой, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.Ранее местный телеканал "Вся Уфа" рассказал о продаже церкви за 38 тысяч рублей в поселке Алкино-2. По данным издания, храм 20 лет находился в здании, подаренном сельчанам директором местного завода. Когда предприятие обанкротилось, то на аукционе продали все имущество, в том числе и церковь, в которую прихожане вложили порядка 1 миллиона рублей, сообщает телеканал."Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви в селе Алкино-2", - сообщает пресс-служба регионального парламента."Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти. Поручил депутатам оперативно выехать на место, уже сегодня детально вникнуть в ситуацию, изучить ее на предмет законности. А главное – разобраться, как можно помочь верующим", - цитирует пресс-служба Толкачева.

https://ria.ru/20210103/khram-1591897984.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин толкачев, новости - религия и мировоззрение, уфа, общество