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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210121/bashkiriya-1594030590.html
Глава парламента Башкирии поручил разобраться в истории с продажей церкви
Глава парламента Башкирии поручил разобраться в истории с продажей церкви
Глава башкирского парламента Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в истории с продажей церкви за 38 тысяч рублей в поселке под Уфой, сообщили в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:20
2021-01-21T16:20
религия и мировоззрение
константин толкачев
новости - религия и мировоззрение
уфа
общество
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УФА, 21 янв – РИА Новости. Глава башкирского парламента Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в истории с продажей церкви за 38 тысяч рублей в поселке под Уфой, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.Ранее местный телеканал "Вся Уфа" рассказал о продаже церкви за 38 тысяч рублей в поселке Алкино-2. По данным издания, храм 20 лет находился в здании, подаренном сельчанам директором местного завода. Когда предприятие обанкротилось, то на аукционе продали все имущество, в том числе и церковь, в которую прихожане вложили порядка 1 миллиона рублей, сообщает телеканал."Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви в селе Алкино-2", - сообщает пресс-служба регионального парламента."Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти. Поручил депутатам оперативно выехать на место, уже сегодня детально вникнуть в ситуацию, изучить ее на предмет законности. А главное – разобраться, как можно помочь верующим", - цитирует пресс-служба Толкачева.
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константин толкачев, новости - религия и мировоззрение, уфа, общество

Глава парламента Башкирии поручил разобраться в истории с продажей церкви

16:20 21.01.2021
 
© РИА Новости / Геннадий КарповЗдание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Читать ria.ru в
УФА, 21 янв – РИА Новости. Глава башкирского парламента Константин Толкачев поручил депутатам разобраться в истории с продажей церкви за 38 тысяч рублей в поселке под Уфой, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.
Ранее местный телеканал "Вся Уфа" рассказал о продаже церкви за 38 тысяч рублей в поселке Алкино-2. По данным издания, храм 20 лет находился в здании, подаренном сельчанам директором местного завода. Когда предприятие обанкротилось, то на аукционе продали все имущество, в том числе и церковь, в которую прихожане вложили порядка 1 миллиона рублей, сообщает телеканал.
"Председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви в селе Алкино-2", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти. Поручил депутатам оперативно выехать на место, уже сегодня детально вникнуть в ситуацию, изучить ее на предмет законности. А главное – разобраться, как можно помочь верующим", - цитирует пресс-служба Толкачева.
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