https://ria.ru/20210121/bali-1593871281.html

Иностранных туристов-нарушителей на Бали заставляют отжиматься

Иностранных туристов-нарушителей на Бали заставляют отжиматься

Иностранцы, которые не носят маски на индонезийском острове Бали, подвергаются необычному наказанию: их заставляют отжиматься, сообщает Channel News Asia. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:06

2021-01-21T00:06

2021-01-21T00:06

туризм

коронавирус covid-19

туристы

бали (остров)

новости - туризм

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156337/91/1563379119_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_91e1589e100b861fbe2514f6c8589b80.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иностранцы, которые не носят маски на индонезийском острове Бали, подвергаются необычному наказанию: их заставляют отжиматься, сообщает Channel News Asia. Местные власти сделали ношение маски обязательным в прошлом году, когда Индонезия боролась со вспышкой COVID-19. Однако, как рассказал глава службы охраны правопорядка Густи Агунг Кетут Сурьянегара, в последние дни десятки иностранцев были пойманы без этого средства защиты. Более 70 человек заплатили штраф в размере 100 тысяч рупий (520 рублей), но около 30 гостей заявили, что у них нет наличных денег.На записях, опубликованных в социальных сетях и в австралийских СМИ, видно, как сотрудники службы безопасности в масках заставляют туристов выполнять упражнение в изнуряющую тропическую жару.Некоторые индонезийцы также пострадали от необычного наказания.Власти Бали предупредили, что иностранцы, нарушившие правила, могут быть изгнаны из страны. Но до сих пор не было никаких сообщений о том, что кого-то депортировали.Остров остается официально закрытым для зарубежных путешественников, но является популярным местом у "зимовщиков", поэтому там сейчас есть заграничные гости.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

бали (остров)

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, бали (остров), новости - туризм, индонезия