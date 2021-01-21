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Туризм
https://ria.ru/20210121/bali-1593871281.html
Иностранных туристов-нарушителей на Бали заставляют отжиматься
Иностранных туристов-нарушителей на Бали заставляют отжиматься
Иностранцы, которые не носят маски на индонезийском острове Бали, подвергаются необычному наказанию: их заставляют отжиматься, сообщает Channel News Asia. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T00:06
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туризм
коронавирус covid-19
туристы
бали (остров)
новости - туризм
индонезия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иностранцы, которые не носят маски на индонезийском острове Бали, подвергаются необычному наказанию: их заставляют отжиматься, сообщает Channel News Asia. Местные власти сделали ношение маски обязательным в прошлом году, когда Индонезия боролась со вспышкой COVID-19. Однако, как рассказал глава службы охраны правопорядка Густи Агунг Кетут Сурьянегара, в последние дни десятки иностранцев были пойманы без этого средства защиты. Более 70 человек заплатили штраф в размере 100 тысяч рупий (520 рублей), но около 30 гостей заявили, что у них нет наличных денег.На записях, опубликованных в социальных сетях и в австралийских СМИ, видно, как сотрудники службы безопасности в масках заставляют туристов выполнять упражнение в изнуряющую тропическую жару.Некоторые индонезийцы также пострадали от необычного наказания.Власти Бали предупредили, что иностранцы, нарушившие правила, могут быть изгнаны из страны. Но до сих пор не было никаких сообщений о том, что кого-то депортировали.Остров остается официально закрытым для зарубежных путешественников, но является популярным местом у "зимовщиков", поэтому там сейчас есть заграничные гости.
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коронавирус covid-19, туристы, бали (остров), новости - туризм, индонезия

Иностранных туристов-нарушителей на Бали заставляют отжиматься

00:06 21.01.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Туристы на пляже
Бали. Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иностранцы, которые не носят маски на индонезийском острове Бали, подвергаются необычному наказанию: их заставляют отжиматься, сообщает Channel News Asia.
Местные власти сделали ношение маски обязательным в прошлом году, когда Индонезия боролась со вспышкой COVID-19.
Однако, как рассказал глава службы охраны правопорядка Густи Агунг Кетут Сурьянегара, в последние дни десятки иностранцев были пойманы без этого средства защиты. Более 70 человек заплатили штраф в размере 100 тысяч рупий (520 рублей), но около 30 гостей заявили, что у них нет наличных денег.
На записях, опубликованных в социальных сетях и в австралийских СМИ, видно, как сотрудники службы безопасности в масках заставляют туристов выполнять упражнение в изнуряющую тропическую жару.
Некоторые индонезийцы также пострадали от необычного наказания.
Власти Бали предупредили, что иностранцы, нарушившие правила, могут быть изгнаны из страны. Но до сих пор не было никаких сообщений о том, что кого-то депортировали.
Остров остается официально закрытым для зарубежных путешественников, но является популярным местом у "зимовщиков", поэтому там сейчас есть заграничные гости.
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