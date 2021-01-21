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https://ria.ru/20210121/bagazh-1593949422.html
Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа
Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа
Российский Минтранс обсуждал предложение "Аэрофлота" уменьшить нормы багажа в РФ, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:01
2021-01-21T09:36
туризм
новости - туризм
аэрофлот
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский Минтранс обсуждал предложение "Аэрофлота" уменьшить нормы багажа в РФ, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями, окончательных решений пока не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Газета "Известия" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что в России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20% (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений), с такой инициативой выступил "Аэрофлот"."Обращение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось", - сказал собеседник агентства.По данным газеты, министерство передало рассмотрение инициативы "Аэрофлота" в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы, сообщило издание."Аэрофлот" воздержался от комментариев. В Росавиации сообщили, что не комментируют рабочие совещания, и также отметили, что изменение правил требует дополнительной проработки.
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новости - туризм, аэрофлот, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа

09:01 21.01.2021 (обновлено: 09:36 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский Минтранс обсуждал предложение "Аэрофлота" уменьшить нормы багажа в РФ, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями, окончательных решений пока не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета "Известия" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что в России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20% (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений), с такой инициативой выступил "Аэрофлот".
"Обращение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось", - сказал собеседник агентства.
По данным газеты, министерство передало рассмотрение инициативы "Аэрофлота" в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы, сообщило издание.
"Аэрофлот" воздержался от комментариев. В Росавиации сообщили, что не комментируют рабочие совещания, и также отметили, что изменение правил требует дополнительной проработки.
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