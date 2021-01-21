https://ria.ru/20210121/bagazh-1593949422.html

Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа

Минтранс прокомментировал предложение уменьшить нормы авиабагажа

Российский Минтранс обсуждал предложение "Аэрофлота" уменьшить нормы багажа в РФ, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:01

2021-01-21T09:01

2021-01-21T09:36

туризм

новости - туризм

аэрофлот

министерство транспорта рф (минтранс россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский Минтранс обсуждал предложение "Аэрофлота" уменьшить нормы багажа в РФ, вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками авиарынка и общественными организациями, окончательных решений пока не принималось, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Газета "Известия" в четверг со ссылкой на источники сообщила, что в России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20% (с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений), с такой инициативой выступил "Аэрофлот"."Обращение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила ФАП-82 требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось", - сказал собеседник агентства.По данным газеты, министерство передало рассмотрение инициативы "Аэрофлота" в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы, сообщило издание."Аэрофлот" воздержался от комментариев. В Росавиации сообщили, что не комментируют рабочие совещания, и также отметили, что изменение правил требует дополнительной проработки.

https://ria.ru/20210119/puteshestviya-1593507965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, аэрофлот, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)