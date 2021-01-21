https://ria.ru/20210121/avtobus-1593979290.html

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Подмосковье

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Подмосковье

Водитель автобуса, врезавшегося в кинотеатр в Электростали, не справился с управлением на перекрестке, на маршрут он вышел после двухдневного отдыха, его стаж... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:13

2021-01-21T12:13

2021-01-21T13:38

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электросталь

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в кинотеатр в Электростали, не справился с управлением на перекрестке, на маршрут он вышел после двухдневного отдыха, его стаж превышает 30 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.Рейсовый автобус сегодня утром въехал в угол кинотеатра "Современник". Пострадали, по данным ГУ МВД, десять человек, всего в автобусе было 23 человека.По предварительной информации Минтранса, автобус ЛиАЗ-5292 около 07:50 выехал на перекресток улиц Николаева и Тевосяна. "Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель начал останавливаться, но не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП", — говорится в сообщении."Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние или замечаний о состоянии здоровья не поступало", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210121/dtp-1593958963.html

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московская область (подмосковье)

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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются. 2021-01-21T12:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, московская область (подмосковье), происшествия