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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Подмосковье
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Подмосковье
Водитель автобуса, врезавшегося в кинотеатр в Электростали, не справился с управлением на перекрестке, на маршрут он вышел после двухдневного отдыха, его стаж... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:13
2021-01-21T12:13
2021-01-21T13:38
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в кинотеатр в Электростали, не справился с управлением на перекрестке, на маршрут он вышел после двухдневного отдыха, его стаж превышает 30 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.Рейсовый автобус сегодня утром въехал в угол кинотеатра "Современник". Пострадали, по данным ГУ МВД, десять человек, всего в автобусе было 23 человека.По предварительной информации Минтранса, автобус ЛиАЗ-5292 около 07:50 выехал на перекресток улиц Николаева и Тевосяна. "Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель начал останавливаться, но не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП", — говорится в сообщении."Водитель работает на предприятии больше 30 лет. На линии находился после двухдневного отдыха. Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр, жалоб на состояние или замечаний о состоянии здоровья не поступало", — добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210121/dtp-1593958963.html
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Кадры с места аварии в подмосковной Элекстростали
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра "Современник" в подмосковном городе Электросталь в четверг. По сообщениям СМИ, на момент аварии в автобусе находились около 20 человек, как минимум четыре пассажира пострадали. Причины ДТП выясняются.
2021-01-21T12:13
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электросталь, московская область (подмосковье), происшествия