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Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти
Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти
Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:10
2021-01-21T09:10
электросталь
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали четверо."Пострадали девять человек. У одного перелом,&nbsp; трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с легкими ушибами", - сказал собеседник агентства.В автобусе находилось 20 человек.
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электросталь, происшествия

Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти

09:10 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали четверо.
"Пострадали девять человек. У одного перелом,  трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с легкими ушибами", - сказал собеседник агентства.
В автобусе находилось 20 человек.
На месте ДТП с автобусом в Элетростали - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
08:38
В городе Электросталь автобус врезался в здание кинотеатра
 
ЭлектростальПроисшествия
 
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