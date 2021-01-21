https://ria.ru/20210121/avariya-1593951268.html
Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти
Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти
Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:10
2021-01-21T09:10
2021-01-21T09:10
электросталь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365685_0:159:3040:1869_1920x0_80_0_0_9bdbc7bc16dbf7bd1b64b3cd1921fbfe.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали четверо."Пострадали девять человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с легкими ушибами", - сказал собеседник агентства.В автобусе находилось 20 человек.
https://ria.ru/20210121/avtobus-1593948531.html
электросталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365685_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_3c38c992f1271693a599c08b45d2b7fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросталь, происшествия