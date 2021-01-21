https://ria.ru/20210121/avariya-1593951268.html

Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти

Число пострадавших в Электростали в аварии с автобусом возросло до девяти

Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:10

2021-01-21T09:10

2021-01-21T09:10

электросталь

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество пострадавших в подмосковной Электростали, где автобус врезался в кинотеатр, возросло до девяти, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Электростали на улице Николаева рейсовый автобус врезался в угол кинотеатра "Современник", в результате ДТП пострадали четверо."Пострадали девять человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Ещё пять человек с легкими ушибами", - сказал собеседник агентства.В автобусе находилось 20 человек.

https://ria.ru/20210121/avtobus-1593948531.html

электросталь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электросталь, происшествия