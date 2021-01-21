https://ria.ru/20210121/arest-1594028423.html

Обвиняемому в насилии священнику из Оренбургской области продлили арест

Обвиняемому в насилии священнику из Оренбургской области продлили арест

Саракташский районный суд Оренбургской области до 7 марта продлил арест священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в насилии над несовершеннолетними, сообщили... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:06

2021-01-21T16:06

2021-01-21T16:06

николай стремский

оренбургская область

происшествия

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УФА, 21 янв – РИА Новости. Саракташский районный суд Оренбургской области до 7 марта продлил арест священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в насилии над несовершеннолетними, сообщили РИА Новости в суде."Арест продлен до 7 марта. Рассмотрение дела по существу в Саракташском районном суде продолжится 25 января в 10.00", - сказал РИА Новости представитель суда.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.В Саракташском районном суде рассмотрение дела по существу началось 2 октября 2020 года. Суд идет в закрытом режиме. Сообщалось, что несколько месяцев идет допрос потерпевших детей.Ранее на условные сроки лишения свободы были приговорены дочь, зять и знакомый священника. Суд признал их виновными в незаконном лишении свободы пяти несовершеннолетних приемных детей Стремского. Женщина получила 4 года, мужчины – по 3 года. Кроме того, суд взыскал с них денежную компенсацию в пользу потерпевших.

https://ria.ru/20201123/pedofiliya-1585952341.html

https://ria.ru/20201118/sverdlovskaya-oblast-1585170916.html

оренбургская область

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николай стремский, оренбургская область, происшествия