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Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану
Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану
Москва надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Ирана будет следовать предвыборным заявлениям, прежде всего по вопросу... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:05
2021-01-21T10:07
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
анатолий антонов
джо байден
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Ирана будет следовать предвыборным заявлениям, прежде всего по вопросу возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Рассчитываем, что по Ирану демократическая администрация будет следовать своим предвыборным обещаниям. Прежде всего, в плане возврата к СВПД. Ожидаем, что это сработает на возобновление политического диалога и деэскалацию обстановки в зоне Персидского залива", - заявил Антонов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), анатолий антонов, джо байден, иран, сша, в мире

Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану

09:05 21.01.2021 (обновлено: 10:07 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Ирана будет следовать предвыборным заявлениям, прежде всего по вопросу возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Рассчитываем, что по Ирану демократическая администрация будет следовать своим предвыборным обещаниям. Прежде всего, в плане возврата к СВПД. Ожидаем, что это сработает на возобновление политического диалога и деэскалацию обстановки в зоне Персидского залива", - заявил Антонов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 17:13
Захарова назвала действия США первопричиной отклонения Ирана от СВПД
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Анатолий АнтоновДжо БайденИранСШАВ мире
 
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