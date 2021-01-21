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Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану
Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану
Москва надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Ирана будет следовать предвыборным заявлениям, прежде всего по вопросу... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:05
2021-01-21T09:05
2021-01-21T10:07
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
анатолий антонов
джо байден
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация нового президента США Джо Байдена в отношении Ирана будет следовать предвыборным заявлениям, прежде всего по вопросу возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Рассчитываем, что по Ирану демократическая администрация будет следовать своим предвыборным обещаниям. Прежде всего, в плане возврата к СВПД. Ожидаем, что это сработает на возобновление политического диалога и деэскалацию обстановки в зоне Персидского залива", - заявил Антонов.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
https://ria.ru/20210105/iran-1592062815.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), анатолий антонов, джо байден, иран, сша, в мире