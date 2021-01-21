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https://ria.ru/20210121/antonov-1593945995.html
Россия готова к диалогу с США по проблеме РСМД, заявил Антонов
Россия готова к диалогу с США по проблеме РСМД, заявил Антонов
Россия готова к диалогу с США по проблематике ракет средней и меньшей дальности, если администрация нового президента Джо Байдена заинтересована в поиске... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:06
2021-01-21T08:06
россия
договор о рсмд
нато
анатолий антонов
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по проблематике ракет средней и меньшей дальности, если администрация нового президента Джо Байдена заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок, предложение Москвы о взаимном моратории на развертывание таких типов ракет остается в силе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Наши инициативы по-прежнему на столе. Если новая администрация заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок по проблеме РСМД, мы к такой работе готовы", - сказал Антонов.Дипломат отметил, что Россия в полной мере осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала по вине США Договора о ракетах средней и меньшей дальности."Почти год Россия соблюдает взятое на себя в одностороннем порядке обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира. До тех пор, пока РСМД американского производства не появятся на территории других стран. Мы предложили Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО пойти на аналогичный шаг. Однако наша инициатива о введении встречных мораториев была отвергнута", - напомнил высокопоставленный дипломат.По его словам, Вашингтон сделал ставку на ускоренную разработку вооружений, ранее запрещенных по договору об РСМД."Уже проведено несколько испытаний таких систем. Военно-политическое руководство США не скрывает, что держит курс на размещение наземных РСМД на территории союзников, в том числе в Европе", - отметил посол."Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Так, в октябре президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по стабилизации ситуации в "мире без ДРСМД", - заключил он.Президент РФ Владимир Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти заявления безответственными.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20201130/moratoriy-1587039182.html
https://ria.ru/20210121/ssha-1593941655.html
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россия, договор о рсмд, нато, анатолий антонов, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Россия готова к диалогу с США по проблеме РСМД, заявил Антонов

08:06 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Россия готова к диалогу с США по проблематике ракет средней и меньшей дальности, если администрация нового президента Джо Байдена заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок, предложение Москвы о взаимном моратории на развертывание таких типов ракет остается в силе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Наши инициативы по-прежнему на столе. Если новая администрация заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок по проблеме РСМД, мы к такой работе готовы", - сказал Антонов.
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 19:47
Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД
Дипломат отметил, что Россия в полной мере осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала по вине США Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Почти год Россия соблюдает взятое на себя в одностороннем порядке обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира. До тех пор, пока РСМД американского производства не появятся на территории других стран. Мы предложили Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО пойти на аналогичный шаг. Однако наша инициатива о введении встречных мораториев была отвергнута", - напомнил высокопоставленный дипломат.
По его словам, Вашингтон сделал ставку на ускоренную разработку вооружений, ранее запрещенных по договору об РСМД.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
06:11
Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
"Уже проведено несколько испытаний таких систем. Военно-политическое руководство США не скрывает, что держит курс на размещение наземных РСМД на территории союзников, в том числе в Европе", - отметил посол.
"Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Так, в октябре президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по стабилизации ситуации в "мире без ДРСМД", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 26 октября озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Одним из первых на инициативу отреагировал официальный Берлин, сославшись на прежнюю позицию НАТО, что российские идеи по РСМД не заслуживают доверия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти заявления безответственными.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
06:10
Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
 
РоссияДоговор о РСМДНАТОАнатолий АнтоновСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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