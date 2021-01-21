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Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T06:10
2021-01-21T10:05
россия
северный поток — 2
анатолий антонов
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит. "Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", - резюмировал посол.Во вторник на слушаниях в конгрессе кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес Москвы и Пекина . В частности, Остин выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в Арктике и предупредил о серьезной угрозе интересам США в космосе со стороны этих стран. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе. Блинкен, в свою очередь, заявил, что США в переговорах с Россией по вооружениям не намерены сокращать программу ПРО. Он добавил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете якобы имеющихся угроз со стороны России, Ирана и КНДР. По словам Блинкена, Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты, чтобы убедить партнеров отказаться от реализации "Северного потока — 2".Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
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россия, северный поток — 2, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире

Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики

06:10 21.01.2021 (обновлено: 10:05 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена - не наше дело. Исходим из того, что президент США — как всякий руководитель — подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики", - заявил Антонов.

При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит.
"Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", - резюмировал посол.
Во вторник на слушаниях в конгрессе кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес Москвы и Пекина . В частности, Остин выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в Арктике и предупредил о серьезной угрозе интересам США в космосе со стороны этих стран. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе.
Блинкен, в свою очередь, заявил, что США в переговорах с Россией по вооружениям не намерены сокращать программу ПРО. Он добавил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете якобы имеющихся угроз со стороны России, Ирана и КНДР. По словам Блинкена, Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты, чтобы убедить партнеров отказаться от реализации "Северного потока — 2".
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:08
Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН
 
РоссияСеверный поток — 2Анатолий АнтоновДжо БайденСШАВ мире
 
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