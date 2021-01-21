https://ria.ru/20210121/antonov-1593941520.html

Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики

Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики

Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T06:10

2021-01-21T06:10

2021-01-21T10:05

россия

северный поток — 2

анатолий антонов

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, заявил в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит. "Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", - резюмировал посол.Во вторник на слушаниях в конгрессе кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес Москвы и Пекина . В частности, Остин выразил обеспокоенность влиянием России и Китая в Арктике и предупредил о серьезной угрозе интересам США в космосе со стороны этих стран. Он также призвал к формированию комплексной стратегии для сдерживания влияния Москвы в Европе. Блинкен, в свою очередь, заявил, что США в переговорах с Россией по вооружениям не намерены сокращать программу ПРО. Он добавил, что США могут "оживить" связи с союзниками в свете якобы имеющихся угроз со стороны России, Ирана и КНДР. По словам Блинкена, Байден хочет, чтобы американские власти использовали все инструменты, чтобы убедить партнеров отказаться от реализации "Северного потока — 2".Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html

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россия, северный поток — 2, анатолий антонов, джо байден, сша, в мире