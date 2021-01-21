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Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
Очные консультации между Россией и США по антитеррору были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в мире, Москва надеется, что этот канал диалога будет... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:03
2021-01-21T07:03
2021-01-21T10:05
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Очные консультации между Россией и США по антитеррору были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в мире, Москва надеется, что этот канал диалога будет восстановлен, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил, что в 2018 году после договоренности президентов двух стран был возобновлен российско-американский диалог по контртеррору на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в 2019 году состоялись две экспертные встречи.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
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