https://ria.ru/20210121/antiterror-1593942452.html

Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору

Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору

Очные консультации между Россией и США по антитеррору были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в мире, Москва надеется, что этот канал диалога будет... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:03

2021-01-21T07:03

2021-01-21T10:05

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анатолий антонов

сша

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Очные консультации между Россией и США по антитеррору были приостановлены из-за ситуации с коронавирусом в мире, Москва надеется, что этот канал диалога будет восстановлен, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил, что в 2018 году после договоренности президентов двух стран был возобновлен российско-американский диалог по контртеррору на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в 2019 году состоялись две экспертные встречи.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://ria.ru/20210121/bayden-1593942337.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире