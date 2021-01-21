https://ria.ru/20210121/antarktida-1593980316.html
Ученые нашли "потерянное" тепло Антарктиды
Ученые нашли "потерянное" тепло Антарктиды
Результаты нового исследования ученых из Франции и Австралии объясняют, почему температура морской воды вокруг Антарктиды не повысилась так сильно, как во всем... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:00
2021-01-21T13:00
2021-01-21T14:12
наука
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Результаты нового исследования ученых из Франции и Австралии объясняют, почему температура морской воды вокруг Антарктиды не повысилась так сильно, как во всем остальном Мировом океане. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Повсюду в мире температура поверхности океана повышается из-за глобального потепления, но моря вокруг Антарктиды остаются холодными, кое-где их температура даже понижается. Океанологи называют этот феномен загадкой "потерянного" тепла Антарктиды.Французские ученые из Национального центра научных исследований (CNRS), Национального центра космических исследований (CNES), Научно-исследовательского института развития (IRD), Парижского университета Сорбонна, Университета Тулузы III Поля Сабатье и их австралийские коллеги из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) в течение 25 лет наблюдали за температурой Южного океана в рамках совместной научной программы SURVOSTRAL (Surveillance of the Ocean Austral). Это самая длинная серия температурных наблюдений в Южном океане на всем его пересечении с севера на юг. Большую часть из них ученые осуществляли с борта французского судна снабжения L'Astrolabe во время регулярных рейсов между Хобартом и французской исследовательской станцией в Антарктиде Дюмон-д'Юрвиль. Исследователи сбрасывали зонд-батитермограф XBT, который, погружаясь на 800 метров, фиксировал глубину, температуру и соленость воды. Оказалось, что небольшое понижение температуры воды, наблюдаемое на поверхности, на глубине сменяется быстрым и заметным потеплением — примерно на 0,04 градуса Цельсия за десятилетие, что в пять раз быстрее, чем в среднем по Мировому океану.Такое резкое потепление может иметь серьезные последствия для антарктического льда, считают ученые. Дело в том, что в океане у берегов Антарктиды действует механизм апвеллинга — подъема глубинных вод к поверхности из-за вертикальной циркуляции. Если глубинные воды теплее, чем поверхностные, они регулярно "подтачивают" шельфовые ледники снизу.К тому же Южный океан здесь стратифицирован — холодные пресные воды, стекающие на поверхность океана в результате таяния льдов и снега, постоянно оттесняют на глубину более теплые и тяжелые соленые воды.По оценкам авторов, теплая вода поднимается к поверхности со скоростью 39 метров за десятилетие, то есть значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Существует опасение, что такое резкое потепление на глубине может в конечном итоге ослабить мощное циркумполярное течение, окружающее Антарктиду, что нарушит весь механизм глобальной морской циркуляции — одного из главных факторов глобальной климатической системы.
https://ria.ru/20201223/kaspiy-1590587703.html
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РИА Новости
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климат, земля - риа наука, антарктида
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Результаты нового исследования ученых из Франции
и Австралии
объясняют, почему температура морской воды вокруг Антарктиды
не повысилась так сильно, как во всем остальном Мировом океане. Статья опубликована
в журнале Nature Communications.
Повсюду в мире температура поверхности океана повышается из-за глобального потепления, но моря вокруг Антарктиды остаются холодными, кое-где их температура даже понижается. Океанологи называют этот феномен загадкой "потерянного" тепла Антарктиды.
Французские ученые из Национального центра научных исследований (CNRS), Национального центра космических исследований (CNES), Научно-исследовательского института развития (IRD), Парижского университета Сорбонна, Университета Тулузы
III Поля Сабатье и их австралийские коллеги из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) в течение 25 лет наблюдали за температурой Южного океана в рамках совместной научной программы SURVOSTRAL (Surveillance of the Ocean Austral).
Это самая длинная серия температурных наблюдений в Южном океане на всем его пересечении с севера на юг. Большую часть из них ученые осуществляли с борта французского судна снабжения L'Astrolabe во время регулярных рейсов между Хобартом
и французской исследовательской станцией в Антарктиде Дюмон-д'Юрвиль.
Исследователи сбрасывали зонд-батитермограф XBT, который, погружаясь на 800 метров, фиксировал глубину, температуру и соленость воды.
Оказалось, что небольшое понижение температуры воды, наблюдаемое на поверхности, на глубине сменяется быстрым и заметным потеплением — примерно на 0,04 градуса Цельсия за десятилетие, что в пять раз быстрее, чем в среднем по Мировому океану.
Такое резкое потепление может иметь серьезные последствия для антарктического льда, считают ученые. Дело в том, что в океане у берегов Антарктиды действует механизм апвеллинга — подъема глубинных вод к поверхности из-за вертикальной циркуляции. Если глубинные воды теплее, чем поверхностные, они регулярно "подтачивают" шельфовые ледники снизу.
К тому же Южный океан здесь стратифицирован — холодные пресные воды, стекающие на поверхность океана в результате таяния льдов и снега, постоянно оттесняют на глубину более теплые и тяжелые соленые воды.
По оценкам авторов, теплая вода поднимается к поверхности со скоростью 39 метров за десятилетие, то есть значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Существует опасение, что такое резкое потепление на глубине может в конечном итоге ослабить мощное циркумполярное течение, окружающее Антарктиду, что нарушит весь механизм глобальной морской циркуляции — одного из главных факторов глобальной климатической системы.