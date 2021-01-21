https://ria.ru/20210121/android-1594020504.html

Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:34

2021-01-21T15:34

2021-01-21T15:34

наука

геймеры

google

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154787/77/1547877708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd75e7def25c59e7b1ce8011c5279ce.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.Речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.

https://ria.ru/20210110/durov-1592503368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, google, google android, технологии