https://ria.ru/20210121/android-1594020504.html
Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию
Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию
В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.Речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.
https://ria.ru/20210110/durov-1592503368.html
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