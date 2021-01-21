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Наука
https://ria.ru/20210121/android-1594020504.html
Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию
Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию
В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:34
2021-01-21T15:34
наука
геймеры
google
google android
технологии
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.Речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.
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Новости
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геймеры, google, google android, технологии

Операционная система Android 12 получит неожиданную функцию

15:34 21.01.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В новой версии Android пользователям предложат совершенно новые функции. Информация об одной из них появилась на форуме разработчиков программного обеспечения XDA Developers.
Речь идет об управлении вибрацией в играх, запущенных на мобильных устройствах. В Android 12 собираются улучшить работу эффекта, особенно при использовании джойстиков и контроллеров. Над этим сейчас работают программисты Google.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 23:08
Дуров призвал пользователей перейти на Android
В строчках кода Android Open Source Project обнаружены такие нововведение, как поддержка управления амплитудой вибрации. Пока этим могли похвастаться лишь консоли и компьютеры. Опцию Android 12 оценят геймеры, использующие облачные игровые сервисы, например, Stadia от Google.
 
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