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Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата
Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата
Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-21T23:19
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россия
албания
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии.Албания в четверг объявила персоной нон грата российского дипломата. В МИД страны заявили, что якобы "нарушил антикоронавирусные меры" и должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.В российском посольстве подтвердили факт получения ноты от албанских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/albaniya-1584906724.html
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россия, албания

Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата

23:19 21.01.2021 (обновлено: 00:15 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Албания в четверг объявила персоной нон грата российского дипломата. В МИД страны заявили, что якобы "нарушил антикоронавирусные меры" и должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.
В российском посольстве подтвердили факт получения ноты от албанских властей.

"Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован", - заявили агентству в дипмиссии.

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