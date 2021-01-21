https://ria.ru/20210121/albaniya-1594089283.html

Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата

Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата

Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-21T23:19

2021-01-21T23:19

2021-01-22T00:15

россия

албания

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БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии.Албания в четверг объявила персоной нон грата российского дипломата. В МИД страны заявили, что якобы "нарушил антикоронавирусные меры" и должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.В российском посольстве подтвердили факт получения ноты от албанских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/albaniya-1584906724.html

россия

албания

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2021

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россия, албания