Посольство в Албании ответило на обвинения в адрес российского дипломата
23:19 21.01.2021 (обновлено: 00:15 22.01.2021)
БЕЛГРАД, 21 янв – РИА Новости. Посольство России в Албании считает обвинения в адрес российского дипломата, объявленного персоной нон грата, необоснованными, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Албания в четверг объявила персоной нон грата российского дипломата. В МИД страны заявили, что якобы "нарушил антикоронавирусные меры" и должен покинуть страну в течение 72 часов. При этом в Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к этому решению как к вынужденной мере для защиты здоровья. Албанская сторона заверила российских коллег в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.
В российском посольстве подтвердили факт получения ноты от албанских властей.
"Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными. Отмечаем также, что указание в пресс-релизе имени и фамилии нашего сотрудника грубо противоречит устоявшейся международной дипломатической практике. МИД России проинформирован", - заявили агентству в дипмиссии.
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