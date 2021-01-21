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Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января
Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января
Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:39
2021-01-21T15:04
россия
александр горовой
москва
политика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой."На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", — сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране."До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем &lt;…&gt; Пленум верховного суда № 28 &lt;…&gt; позволяет нам это сделать", — добавил он.Ранее Генпрокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.
https://ria.ru/20210121/genprokuratura-1593972919.html
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россия, александр горовой, москва, политика

Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

13:39 21.01.2021 (обновлено: 15:04 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.
"На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", — сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.
Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.
"До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем <…> Пленум верховного суда № 28 <…> позволяет нам это сделать", — добавил он.
Ранее Генпрокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
11:29
ГП призвала заблокировать сайты с призывами к незаконным акциям 23 января
 
РоссияАлександр ГоровойМоскваПолитика
 
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