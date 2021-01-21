https://ria.ru/20210121/aktsii-1593998064.html

Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

Полиция будет привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января

Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:39

2021-01-21T13:39

2021-01-21T15:04

россия

александр горовой

москва

политика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой."На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", — сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране."До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем <…> Пленум верховного суда № 28 <…> позволяет нам это сделать", — добавил он.Ранее Генпрокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.

https://ria.ru/20210121/genprokuratura-1593972919.html

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россия, александр горовой, москва, политика