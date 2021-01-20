https://ria.ru/20210120/zayavlenie-1593855182.html

Госдума приняла заявление по поводу притеснения русских людей на Украине

Госдума приняла заявление по поводу притеснения русских людей на Украине

Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине: Госдума призвала власти Украины... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:49

2021-01-20T15:49

2021-01-20T16:35

россия

госдума рф

украина

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине: Госдума призвала власти Украины остановить порочную практику притеснения русского языка, депутаты ждут ее осуждения от ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, СЕ."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые на Украине под предлогом защиты государственного украинского языка. Депутаты Государственной̆ Думы требуют от властей Украины остановить эту порочную практику и ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской̆ ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира ее осуждения", - говорится в документе.Депутаты в своем заявлении отметили, что, уважая фундаментальные права человека и подтверждая свою приверженность нормам международного права, выражают глубокую обеспокоенность новыми гонениями на русский язык на Украине в связи с вступлением в силу очередных запретов на его использование в соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".Депутаты также отмечают, что законодательная практика Украины противоречит конституции страны, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка" и "право на обучение на родном языке".Кроме того, парламентарии заявляют, что отношение к правам и свободам русского и русскоязычного населения на Украине является основополагающим для определения государственной внешней политики Российской Федерации.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).В эту субботу, 16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины.

https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

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россия, госдума рф, украина, общество