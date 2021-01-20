https://ria.ru/20210120/zarazhenie-1593870265.html
Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антител
Названо условие повторного заражения коронавирусом при наличии антител
Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:04
2021-01-20T17:04
2021-01-20T17:34
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 находящихся под наблюдением пациентов. Им удалось выяснить, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего генетической структурой. Как отметили ученые, период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.Согласно исследованию, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные. Оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 94 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, китай, в мире
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Китайские ученые выяснили, что наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.
Медики констатировали вторичные случаи COVID-19 среди 273 находящихся под наблюдением пациентов.
Им удалось выяснить, что повторное заражение вызвал новый вариант вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего генетической структурой. Как отметили ученые, период между выздоровлением и повторным заражением составлял от 19 до 57 суток.
Согласно исследованию, причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген, а само заболевание не всегда проходило легче, чем при первичном заражении.
Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные. Оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода.
Во всем мире, по данным ВОЗ
, насчитывается более 94 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 95 миллионов. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.