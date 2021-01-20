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В Закарпатье отменили функционирование всех региональных языков
В Закарпатье отменили функционирование всех региональных языков
Решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков отменено в Закарпатской области Украины, таким образом, в регионе отменены все решения... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:52
2021-01-20T14:53
ирина венедиктова
закарпатская область
украина
в мире
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков отменено в Закарпатской области Украины, таким образом, в регионе отменены все решения местных советов о региональных языках, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим конституции. Закон устанавливал, что государственным языком является украинский, однако расширял сферы использования других языков, если число носителей этих языков составляет не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%."На Закарпатье отменено решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков", - сообщил Креминь в Facebook.По словам языкового омбудсмена, ранее он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой об отмене "до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков". В конце декабря 2020 года Береговский районный совет постановил признать утратившими силу решения о функционировании регионального языка Береговского и Виноградовского районных советов."Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены", - говорится в письме, которое цитирует Креминь.
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ирина венедиктова, закарпатская область, украина, в мире

В Закарпатье отменили функционирование всех региональных языков

14:52 20.01.2021 (обновлено: 14:53 20.01.2021)
 
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков отменено в Закарпатской области Украины, таким образом, в регионе отменены все решения местных советов о региональных языках, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим конституции. Закон устанавливал, что государственным языком является украинский, однако расширял сферы использования других языков, если число носителей этих языков составляет не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%.
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"На Закарпатье отменено решение еще двух местных советов о функционировании региональных языков", - сообщил Креминь в Facebook.
По словам языкового омбудсмена, ранее он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой об отмене "до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков". В конце декабря 2020 года Береговский районный совет постановил признать утратившими силу решения о функционировании регионального языка Береговского и Виноградовского районных советов.
"Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены", - говорится в письме, которое цитирует Креминь.

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Опубликовано Тарасом Кремінем Вторник, 19 января 2021 г.
 
Ирина ВенедиктоваЗакарпатская областьУкраинаВ мире
 
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