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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210120/zaderzhanie-1593895573.html
В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек
В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек
Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:49
2021-01-20T18:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Мингорисполкома."Вчера в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции были задержаны три девушки, две из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД в Telegram-канале.По данным милиции, в ходе проверки установлено, что несовершеннолетние ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и привлекались к административной ответственности."По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 23.34 кодекса Республики Беларусь (нарушение порядка проведения массового мероприятия - ред.) об административных правонарушениях, соответствующая информация направлена по месту учебы. Работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будет продолжена", - говорится в сообщении пресс-службы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек

18:49 20.01.2021 (обновлено: 18:56 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
"Вчера в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции были задержаны три девушки, две из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД в Telegram-канале.
По данным милиции, в ходе проверки установлено, что несовершеннолетние ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и привлекались к административной ответственности.
"По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 23.34 кодекса Республики Беларусь (нарушение порядка проведения массового мероприятия - ред.) об административных правонарушениях, соответствующая информация направлена по месту учебы. Работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будет продолжена", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания людей, подозреваемых в участии в акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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