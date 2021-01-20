В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек
18:49 20.01.2021 (обновлено: 18:56 20.01.2021)
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
"Вчера в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции были задержаны три девушки, две из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД в Telegram-канале.
По данным милиции, в ходе проверки установлено, что несовершеннолетние ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и привлекались к административной ответственности.
"По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 23.34 кодекса Республики Беларусь (нарушение порядка проведения массового мероприятия - ред.) об административных правонарушениях, соответствующая информация направлена по месту учебы. Работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будет продолжена", - говорится в сообщении пресс-службы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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