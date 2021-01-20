https://ria.ru/20210120/zaderzhanie-1593895573.html

В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек

В Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек

Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:49

2021-01-20T18:49

2021-01-20T18:56

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Сотрудники милиции Минска во вторник задержали за участие в несанкционированной акции протеста трех девушек, двум из которых не исполнилось 18 лет, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Мингорисполкома."Вчера в ходе несения службы за участие в несанкционированном мероприятии сотрудниками милиции были задержаны три девушки, две из которых оказались несовершеннолетними, а третьей только в декабре прошлого года исполнилось 18 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД в Telegram-канале.По данным милиции, в ходе проверки установлено, что несовершеннолетние ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с участием в несанкционированных массовых мероприятиях и привлекались к административной ответственности."По результатам разбирательства в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 23.34 кодекса Республики Беларусь (нарушение порядка проведения массового мероприятия - ред.) об административных правонарушениях, соответствующая информация направлена по месту учебы. Работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, принимающих участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будет продолжена", - говорится в сообщении пресс-службы.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210120/belorussiya-1593879302.html

https://ria.ru/20210118/minsk-1593493351.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире