https://ria.ru/20210120/yaponiya-1593813059.html

Эксперт прокомментировал слова премьера Японии о "северных островах"

Эксперт прокомментировал слова премьера Японии о "северных островах"

Заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о "северных островах" говорит об ужесточении позиции Токио, перспективы переговоров по островам и заключении... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:26

2021-01-20T12:26

2021-01-20T12:26

есихидэ суга

курильские острова

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о "северных островах" говорит об ужесточении позиции Токио, перспективы переговоров по островам и заключении мирного договора между Токио и Москвой туманны, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.Ранее Суга, выступая в парламенте, вновь подтвердил позицию Токио о том, что ее суверенитет распространяется на все четыре "северных острова", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. По его словам, неизменная позиция Токио заключается в том, что "северные острова" – острова под суверенитетом Японии, поэтому предметом переговоров о мирном договоре является вопрос о принадлежности всех четырех островов."Если говорить кратко, то в общем заявление Суги свидетельствует о том, что японская позиция по "северным территориям", то есть по проблеме Южных Курил, на которые Япония претендует, ужесточается. Потому что (экс-премьер Синдзо) Абэ все время говорил о поисках компромисса и что нужно найти решение, которое бы удовлетворяло Россию и Японию", - сказал Кистанов РИА Новости.Он напомнил, что Абэ и президент РФ Владимир Путин встречались более 20 раз и договорились, что в основу дальнейших переговоров будет положена декларация 1956 года, где говорится, что СССР готов передать Японии два острова (Хабомаи и Шикотан), но только после заключения мирного договора. По словам эксперта, в Японии Абэ стали обвинять, что он чуть ли не предает национальные интересы и готов удовлетвориться двумя островами.По мнению Кистанова, Абэ не собирался ставить точку в вопросе принадлежности "северных островов", а его принципиальная позиция не изменялась и не могла измениться."Япония считала и будет считать, что четыре острова Южных Курил незаконно оккупируются Россией и Россия должна эти острова вернуть Японии. Вопрос, с точки зрения японцев, только в том, в какой форме и когда эти острова будут переданы. Абэ ушел в отставку, пришел Суга. Он расставил все точки над "i". Он стал говорить, что вообще все четыре острова должны быть предметом переговоров. Его нынешнее заявление подтверждает лишь это. Это заявление Суги просто свидетельствует о том, что туман с японской стороны развеян над позицией Японии. Все - четыре острова. Ни больше, ни меньше", - пояснил Кистанов.Он также сказал, что заявление японского премьера прежде всего имеет внутреннее измерение, потому что большинство партий в Японии требуют все четыре острова, и Абэ за то, что якобы проявил мягкость, подвергался критике, а Суга, чтобы не подвергаться критике, сказал "громогласно совершенно: все, четыре острова". Эксперт отметил, что премьеру Японии нужно было сделать такое жесткое заявление на фоне того, что позиции его сейчас в Японии очень сильно пошатнулись.Кистанов отметил, что, с точки зрения российской стороны, то, что Япония теперь будет претендовать на все четыре острова, неприемлемо."Теперь ясно, что Япония претендует на все четыре острова. Но и с нашей стороны позиция ужесточилась. Теперь позиции определены, точки расставлены. Дальнейшие перспективы по переговорам относительно "северных территорий" весьма туманны. Соответственно, и заключение мирного договора, потому что Япония не мыслит заключение мирного договора с Россией без решения территориальной проблемы на условиях, устраивающих Японию, а условия эти заключается в том, что Россия должна пойти на уступки по этим территориям", - подчеркнул эксперт.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.

https://ria.ru/20210120/peregovory-1593781215.html

https://ria.ru/20201118/kodzuki-1585000833.html

https://ria.ru/20201030/yaponiya-1582210522.html

https://ria.ru/20200930/yaponiya-1577975992.html

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есихидэ суга, курильские острова, владимир путин, москва, япония, сша, в мире