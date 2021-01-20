https://ria.ru/20210120/yamal-1593797670.html

Жители Ямала окунались в крещенские купели в 30-градусные морозы

Жители Ямала окунались в крещенские купели в 30-градусные морозы

Около 13 тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ямало-Ненецком автономном округе несмотря на морозы, достигавшие минус 38 градусов, следует из данных... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крещенские купания

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ямало-Ненецком автономном округе несмотря на морозы, достигавшие минус 38 градусов, следует из данных регионального управления МЧС.Ямальские метеорологи во вторник прогнозировали понижение температуры воздуха до минус 33 градусов, местами - до минус 38."Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студеную крещенскую воду было немало. Обряд крещенского омовения в этом году прошли порядка 13 тысяч ямальцев. Всего было оборудовано 33 купели во всех муниципалитетах округа", - говорится в сообщении.По информации управления МЧС, в основном купели были оборудованы в палатках, где работали пушки для поддержания тепла. Все прошло в штатном режиме, за безопасностью следили почти 400 человек, добавили в ведомстве.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20210119/tikhookeantsy-1593659653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещенские купания