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Жители Ямала окунались в крещенские купели в 30-градусные морозы
Жители Ямала окунались в крещенские купели в 30-градусные морозы
Около 13 тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ямало-Ненецком автономном округе несмотря на морозы, достигавшие минус 38 градусов, следует из данных... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещенские купания
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ямало-Ненецком автономном округе несмотря на морозы, достигавшие минус 38 градусов, следует из данных регионального управления МЧС.Ямальские метеорологи во вторник прогнозировали понижение температуры воздуха до минус 33 градусов, местами - до минус 38."Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студеную крещенскую воду было немало. Обряд крещенского омовения в этом году прошли порядка 13 тысяч ямальцев. Всего было оборудовано 33 купели во всех муниципалитетах округа", - говорится в сообщении.По информации управления МЧС, в основном купели были оборудованы в палатках, где работали пушки для поддержания тепла. Все прошло в штатном режиме, за безопасностью следили почти 400 человек, добавили в ведомстве.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещенские купания
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ямало-Ненецком автономном округе несмотря на морозы, достигавшие минус 38 градусов, следует из данных регионального управления МЧС.
Ямальские метеорологи во вторник прогнозировали понижение температуры воздуха до минус 33 градусов, местами - до минус 38.
"Несмотря на низкие температуры воздуха в округе, желающих окунуться в студеную крещенскую воду было немало. Обряд крещенского омовения в этом году прошли порядка 13 тысяч ямальцев. Всего было оборудовано 33 купели во всех муниципалитетах округа", - говорится в сообщении.
По информации управления МЧС, в основном купели были оборудованы в палатках, где работали пушки для поддержания тепла. Все прошло в штатном режиме, за безопасностью следили почти 400 человек, добавили в ведомстве.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.