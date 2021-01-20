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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210120/vzaimodeystvie-1593801139.html
МИД КНР: взаимодействие КНР и РФ не имеет предела и запретных зон
МИД КНР: взаимодействие КНР и РФ не имеет предела и запретных зон
Комментируя высокую оценку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на ежегодной пресс-конференции о российско-китайском сотрудничестве,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:32
2021-01-20T11:32
россия-китай: главное
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МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Комментируя высокую оценку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на ежегодной пресс-конференции о российско-китайском сотрудничестве, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 19 января на пресс-конференции заявила, что взаимодействие КНР и РФ не имеет верхнего предела и запретных зон.По ее словам, в прошлом году китайско-российские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего уровня. Народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии. Двустороннее деловое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и других сферах достигло значительного прогресса. На международной арене китайско-российское стратегическое взаимодействие является важной силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность.Китайский дипломат также подчеркнула особенную роль 2021 года в двусторонних отношениях. Стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, продолжат содействовать восстановлению мировой экономики.
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россия, мид кнр, китай

МИД КНР: взаимодействие КНР и РФ не имеет предела и запретных зон

11:32 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Комментируя высокую оценку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на ежегодной пресс-конференции о российско-китайском сотрудничестве, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 19 января на пресс-конференции заявила, что взаимодействие КНР и РФ не имеет верхнего предела и запретных зон.
По ее словам, в прошлом году китайско-российские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего уровня. Народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии. Двустороннее деловое сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и других сферах достигло значительного прогресса. На международной арене китайско-российское стратегическое взаимодействие является важной силой, поддерживающей глобальный мир и стабильность.
Участники китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 12:49Россия-Китай: Главное
Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций
Китайский дипломат также подчеркнула особенную роль 2021 года в двусторонних отношениях. Стороны будут отмечать 20-летие с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, продолжат содействовать восстановлению мировой экономики.
 
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