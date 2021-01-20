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Московская "Система-112" приняла почти три миллиона вызовов в 2020 году
Московская "Система-112" приняла почти три миллиона вызовов в 2020 году
Операторы столичной "Системы-112" в 2020 году приняли свыше 2,8 миллиона вызовов от горожан, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:16
2021-01-20T09:16
петр бирюков
москва
калужская область
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" в 2020 году приняли свыше 2,8 миллиона вызовов от горожан, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысяч звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 миллиона вызовов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован."Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают более 11,6 тысячи звонков", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей."В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика", - сообщил заместитель мэра.По его словам, в прошедшем году была завершена интеграция "Системы-112" с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104, проведено обновление технического и программного обеспечения.
https://ria.ru/20210119/biryukov-1593639943.html
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петр бирюков, москва, калужская область

Московская "Система-112" приняла почти три миллиона вызовов в 2020 году

09:16 20.01.2021
 
© Фото : ГКУ "Система 112"Операторы службы 112
Операторы службы 112 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : ГКУ "Система 112"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" в 2020 году приняли свыше 2,8 миллиона вызовов от горожан, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысяч звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов, за прошлый год они приняли свыше 2,8 миллиона вызовов", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован.
"Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду. Сегодня в сутки специалисты принимают более 11,6 тысячи звонков", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, со "Службами-112" Московской и Калужской областей.
"В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика", - сообщил заместитель мэра.
По его словам, в прошедшем году была завершена интеграция "Системы-112" с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104, проведено обновление технического и программного обеспечения.
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Петр БирюковМоскваКалужская область
 
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