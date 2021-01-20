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Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3
Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3
Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:17
2021-01-20T21:17
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
москва
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, - это позитивный сигнал, который мы приветствуем", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в среду МИД РФ опубликовал сообщение, в котором повторил призыв к США продлить ДСНВ-3 на пятилетний срок. Комментарий появился спустя несколько секунд после того, как Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента США.Договор СНВ-3 был объявлен Дональдом Трампом невыгодным для США, предыдущая администрация заявила о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Это предложение Трампом было отвергнуто.
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энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, китай, сша, в мире

Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3

21:17 20.01.2021
 
© REUTERS / Joshua Roberts/File PhotoЭнтони Блинкен и Джо Байден
Энтони Блинкен и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Joshua Roberts/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, - это позитивный сигнал, который мы приветствуем", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в среду МИД РФ опубликовал сообщение, в котором повторил призыв к США продлить ДСНВ-3 на пятилетний срок. Комментарий появился спустя несколько секунд после того, как Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента США.
Договор СНВ-3 был объявлен Дональдом Трампом невыгодным для США, предыдущая администрация заявила о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Это предложение Трампом было отвергнуто.
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Энтони БлинкенДональд ТрампДжо БайденМоскваКитайСШАВ мире
 
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