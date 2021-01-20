https://ria.ru/20210120/vooruzheniya-1593919656.html
Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3
Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3
Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:17
2021-01-20T21:17
2021-01-20T21:17
энтони блинкен
дональд трамп
джо байден
москва
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3870cc940dd1507f51d7df751766cbb2.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, - это позитивный сигнал, который мы приветствуем", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в среду МИД РФ опубликовал сообщение, в котором повторил призыв к США продлить ДСНВ-3 на пятилетний срок. Комментарий появился спустя несколько секунд после того, как Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента США.Договор СНВ-3 был объявлен Дональдом Трампом невыгодным для США, предыдущая администрация заявила о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Это предложение Трампом было отвергнуто.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593908907.html
москва
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593787259_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aa1e642bd42a7cbed38cc9b187073c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, китай, сша, в мире