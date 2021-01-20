https://ria.ru/20210120/vooruzheniya-1593919656.html

Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3

Москва приветствует заявления Блинкена о возможности продления ДСНВ-3

Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:17

2021-01-20T21:17

2021-01-20T21:17

энтони блинкен

дональд трамп

джо байден

москва

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москва приветствует заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в среду постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, - это позитивный сигнал, который мы приветствуем", - заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в среду МИД РФ опубликовал сообщение, в котором повторил призыв к США продлить ДСНВ-3 на пятилетний срок. Комментарий появился спустя несколько секунд после того, как Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента США.Договор СНВ-3 был объявлен Дональдом Трампом невыгодным для США, предыдущая администрация заявила о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Российские власти предложили продлить Договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Это предложение Трампом было отвергнуто.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593908907.html

москва

китай

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энтони блинкен, дональд трамп, джо байден, москва, китай, сша, в мире