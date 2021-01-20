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Шоубиз
https://ria.ru/20210120/volochkova-1593854502.html
Садальский оригинально поздравил Волочкову с 45-летием
Садальский оригинально поздравил Волочкову с 45-летием
Сегодня принимает поздравления с днем рождения Анастасия Волочкова: ей исполнилось 45. Оригинально поздравил знаменитую танцовщицу актер театра и кино Станислав РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:45
2021-01-20T19:02
большой театр
николай цискаридзе
николай басков
мальдивы
шоубиз
знаменитости
звезды
анастасия волочкова
станислав садальский
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сегодня принимает поздравления с днем рождения Анастасия Волочкова: ей исполнилось 45. Оригинально поздравил знаменитую танцовщицу актер театра и кино Станислав Садальский. Он разместил в Instagram снимок, на котором Волочкова дремлет в шпагате в салоне самолета."С днем рождения! Здоровья, женского счастья! Продолжай радовать нас, пацанов. Благодаря красавице Волочковой, шпагатом заинтересовались люди, которые никогда и не помышляли о танцах. Ее акробатический балет более понятен большинству, поэтому народ с удовольствием идет на ее фееричные шоу", – написал Садальский.Тепло поздравили балерину и другие ее коллеги. Певец Николай Басков записал поздравление с солнечных Мальдив, где каждый год отдыхает Волочкова (этой зимой она перенесла поездку из-за юбилейного концерта).Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе разместил в сторис архивный снимок с балета "Раймонда", в котором танцевал вместе с именинницей."Настенька, моя Раймонда. Всегда помню такой. Обнимаю. Твой Жан де Бриен", – написал Цискаридзе бывшей балерине Большого театра.
https://ria.ru/20201219/volochkova-1589895558.html
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большой театр, николай цискаридзе, николай басков, мальдивы, знаменитости, звезды, анастасия волочкова, станислав садальский

Садальский оригинально поздравил Волочкову с 45-летием

18:45 20.01.2021 (обновлено: 19:02 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янвРИА Новости. Сегодня принимает поздравления с днем рождения Анастасия Волочкова: ей исполнилось 45. Оригинально поздравил знаменитую танцовщицу актер театра и кино Станислав Садальский. Он разместил в Instagram снимок, на котором Волочкова дремлет в шпагате в салоне самолета.
"С днем рождения! Здоровья, женского счастья! Продолжай радовать нас, пацанов. Благодаря красавице Волочковой, шпагатом заинтересовались люди, которые никогда и не помышляли о танцах. Ее акробатический балет более понятен большинству, поэтому народ с удовольствием идет на ее фееричные шоу", – написал Садальский.
Тепло поздравили балерину и другие ее коллеги.
Певец Николай Басков записал поздравление с солнечных Мальдив, где каждый год отдыхает Волочкова (этой зимой она перенесла поездку из-за юбилейного концерта).
"Настюша, дорогая, с твоих любимых Мальдив поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было столько удовольствий, как этот океан, всегда светило яркое Солнце, а сердце наполняли самые прекрасные эмоции", – говорит Басков в ролике.
© Фото : tsiskaridzenikolayСкрин сторис из инстаграма Николая Цискаридзе
Скрин сторис из инстаграма Николая Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : tsiskaridzenikolay
Скрин сторис из инстаграма Николая Цискаридзе
Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе разместил в сторис архивный снимок с балета "Раймонда", в котором танцевал вместе с именинницей.
"Настенька, моя Раймонда. Всегда помню такой. Обнимаю. Твой Жан де Бриен", – написал Цискаридзе бывшей балерине Большого театра.
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ШоубизБольшой театрНиколай ЦискаридзеНиколай БасковМальдивыЗнаменитостизвездыАнастасия ВолочковаСтанислав Садальский
 
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