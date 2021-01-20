https://ria.ru/20210120/volochkova-1593854502.html

Садальский оригинально поздравил Волочкову с 45-летием

Садальский оригинально поздравил Волочкову с 45-летием

Сегодня принимает поздравления с днем рождения Анастасия Волочкова: ей исполнилось 45. Оригинально поздравил знаменитую танцовщицу актер театра и кино Станислав РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:45

2021-01-20T18:45

2021-01-20T19:02

большой театр

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николай басков

мальдивы

шоубиз

знаменитости

звезды

анастасия волочкова

станислав садальский

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сегодня принимает поздравления с днем рождения Анастасия Волочкова: ей исполнилось 45. Оригинально поздравил знаменитую танцовщицу актер театра и кино Станислав Садальский. Он разместил в Instagram снимок, на котором Волочкова дремлет в шпагате в салоне самолета."С днем рождения! Здоровья, женского счастья! Продолжай радовать нас, пацанов. Благодаря красавице Волочковой, шпагатом заинтересовались люди, которые никогда и не помышляли о танцах. Ее акробатический балет более понятен большинству, поэтому народ с удовольствием идет на ее фееричные шоу", – написал Садальский.Тепло поздравили балерину и другие ее коллеги. Певец Николай Басков записал поздравление с солнечных Мальдив, где каждый год отдыхает Волочкова (этой зимой она перенесла поездку из-за юбилейного концерта).Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе разместил в сторис архивный снимок с балета "Раймонда", в котором танцевал вместе с именинницей."Настенька, моя Раймонда. Всегда помню такой. Обнимаю. Твой Жан де Бриен", – написал Цискаридзе бывшей балерине Большого театра.

https://ria.ru/20201219/volochkova-1589895558.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, николай цискаридзе, николай басков, мальдивы, знаменитости, звезды, анастасия волочкова, станислав садальский