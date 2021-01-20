https://ria.ru/20210120/varlamov-1593915439.html

Блогера Варламова вызвали в архангельское УМВД после роликов о городе

Блогера Варламова вызвали в архангельское УМВД после роликов о городе

Блогер Илья Варламов, который в конце прошлого года снял несколько видеороликов об Архангельске, сообщил о том, что его вызвали в архангельское УМВД, в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:39

2021-01-20T20:39

2021-01-20T20:39

илья варламов

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Блогер Илья Варламов, который в конце прошлого года снял несколько видеороликов об Архангельске, сообщил о том, что его вызвали в архангельское УМВД, в пресс-службе ведомства заявили РИА Новости, что проводят проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещенный на YouTube-канале блогера и вызвали в отдел полиции администратора канала."Письмо позвало в дорогу", - написал Варламов в своем Telegram-канале, опубликовав фрагмент повестки.Варламов 1 ноября прошлого года посетил Архангельск, а через три недели разместил о нём на своём YouTube-канале видеоролик "Архангельск: руины Русского Севера. Гнилые бараки и тысячи людей в развалинах", рассказывающий о неприглядной стороне жизни в городе. Как сообщили местные СМИ, именно эти материалы стали причиной недовольства местных жителей и заинтересовали полицию."В УМВД России по городу Архангельску поступило заявление местной жительницы по факту размещения на одном из YouTube-каналов видеролика, в котором присутствует ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города Архангельска. Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД, не уточнив имени администратора паблика.

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/varlamov-1593344199.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья варламов, архангельск, происшествия