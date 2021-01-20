https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593864709.html

Глава СПЧ привился первым компонентом "Спутника V"

Глава СПЧ привился первым компонентом "Спутника V"

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:32

2021-01-20T16:32

2021-01-20T16:32

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V"."Да (сделал прививку). Только один укол - там же два укола надо сделать - я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили - уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно", - рассказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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