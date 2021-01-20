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Глава СПЧ привился первым компонентом "Спутника V"
Глава СПЧ привился первым компонентом "Спутника V"
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:32
2021-01-20T16:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V"."Да (сделал прививку). Только один укол - там же два укола надо сделать - я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили - уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно", - рассказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава СПЧ привился первым компонентом "Спутника V"

16:32 20.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Эксперт", телеведущий Валерий Фадеев
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V".
"Да (сделал прививку). Только один укол - там же два укола надо сделать - я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили - уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно", - рассказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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