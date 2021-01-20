https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593821163.html

В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов

В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов

Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:02

2021-01-20T13:02

2021-01-20T13:02

распространение коронавируса

татьяна москалькова

здоровье - общество

валерий лимаренко

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593804417_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_ae2ac204abaf85490b499a6a3514138d.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что ковидные паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья."Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что нет никакого дедлайна по решению этого вопроса.Ранее во вторник Песков заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pasport-1593791180.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, здоровье - общество, валерий лимаренко, дмитрий песков, общество