В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ "Океания"
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что ковидные паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья.
"Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что нет никакого дедлайна по решению этого вопроса.
Ранее во вторник Песков заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.
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