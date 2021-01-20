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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593821163.html
В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов
В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов
Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:02
2021-01-20T13:02
распространение коронавируса
татьяна москалькова
здоровье - общество
валерий лимаренко
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что ковидные паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья."Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что нет никакого дедлайна по решению этого вопроса.Ранее во вторник Песков заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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татьяна москалькова, здоровье - общество, валерий лимаренко, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали об обсуждении введения COVID-паспортов

13:02 20.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ "Океания"
Девушки держат в руках сертификат о вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что ковидные паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья.
Девушки в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Стало известно отношение россиян к COVID-паспортам
"Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что нет никакого дедлайна по решению этого вопроса.
Ранее во вторник Песков заявлял, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоДмитрий ПесковОбщество
 
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