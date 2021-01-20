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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593821017.html
Процесс массовой вакцинации отладят в ближайшее время, заявили в Кремле
Процесс массовой вакцинации отладят в ближайшее время, заявили в Кремле
Процесс массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время в РФ отладят так, чтобы по всей стране она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:02
2021-01-20T13:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Процесс массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время в РФ отладят так, чтобы по всей стране она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать - с учетом роста спроса на эту вакцину - могут возникать временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - сказал он журналистам.Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество

Процесс массовой вакцинации отладят в ближайшее время, заявили в Кремле

13:02 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖитель Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Процесс массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время в РФ отладят так, чтобы по всей стране она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать - с учетом роста спроса на эту вакцину - могут возникать временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - сказал он журналистам.
Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
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