https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593821017.html

Процесс массовой вакцинации отладят в ближайшее время, заявили в Кремле

Процесс массовой вакцинации отладят в ближайшее время, заявили в Кремле

Процесс массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время в РФ отладят так, чтобы по всей стране она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:02

2021-01-20T13:02

2021-01-20T13:02

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Процесс массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время в РФ отладят так, чтобы по всей стране она проходила без сбоев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, речь идет об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать - с учетом роста спроса на эту вакцину - могут возникать временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев", - сказал он журналистам.Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/evrosoyuz-1593819065.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество