https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593819663.html

Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от коронавируса в России

Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что планирует привиться от COVID-19 в России. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:59

2021-01-20T12:59

2021-01-20T13:19

мелита вуйнович

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

воз

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что планирует привиться от COVID-19 в России."Да, конечно, я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да (в России - ред.)", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество