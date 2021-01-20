https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593819663.html
Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от коронавируса в России
Представитель ВОЗ заявила, что будет прививаться от коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что планирует привиться от COVID-19 в России. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:59
2021-01-20T12:59
2021-01-20T13:19
мелита вуйнович
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c693c5978c59576ef09073f89bda53c0.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что планирует привиться от COVID-19 в России."Да, конечно, я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно. Да (в России - ред.)", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad0973a7840188f2325302608a0b898f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество