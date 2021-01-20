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Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах
Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:23
2021-01-20T10:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев."Вакцинация (от коронавируса) - практически единственный способ освободиться от ограничений", - сказала сенатор на открытии весенней сессии Совфеда в среду."Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, общество

Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах

10:23 20.01.2021 (обновлено: 10:26 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг" / Перейти в фотобанкВакцинация российской вакциной "Спутник V" официальных лиц Сербии
Вакцинация российской вакциной Спутник V официальных лиц Сербии - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Сербии/агентство "Танюг"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев.
"Вакцинация (от коронавируса) - практически единственный способ освободиться от ограничений", - сказала сенатор на открытии весенней сессии Совфеда в среду.
"Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу", - сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоОбщество
 
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