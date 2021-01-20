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Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах
Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:23
2021-01-20T10:23
2021-01-20T10:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев."Вакцинация (от коронавируса) - практически единственный способ освободиться от ограничений", - сказала сенатор на открытии весенней сессии Совфеда в среду."Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, общество