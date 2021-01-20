https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593787934.html

Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах

Совфед отследит ситуацию с вакцинацией против коронавируса в регионах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:23

2021-01-20T10:23

2021-01-20T10:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам отслеживать ситуацию с массовой вакцинацией в регионах, чтобы не было сбоев."Вакцинация (от коронавируса) - практически единственный способ освободиться от ограничений", - сказала сенатор на открытии весенней сессии Совфеда в среду."Я прошу вас, уважаемые коллеги, самым внимательным образом отслеживать ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть сбои, сколько развернуто пунктов, вести разъяснительную работу", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, общество