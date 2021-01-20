https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593915589.html

Венгрия получила проект контракта на закупку в России вакцины "Спутник V"

Венгрия получила проект контракта на закупку в России вакцины "Спутник V"

Венгрия получила от российской стороны проект контракта на покупку вакцины от коронавируса "Спутник V", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:41

2021-01-20T20:41

2021-01-20T20:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

петер сийярто

российский фонд прямых инвестиций

москва

китай

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Венгрия получила от российской стороны проект контракта на покупку вакцины от коронавируса "Спутник V", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД Петера Сийярто.Ранее агентство Блумберг сообщило, что венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины "Спутник V".По словам Сийярто, в случае одобрения использования вакцины Будапешт может подписать контракт на ее закупку. Как отмечает агентство, позднее на этой неделе Сийярто предстоит посетить Москву.Ранее Рейтер со ссылкой на заявление Сийярто сообщал, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Позднее агентство со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России и намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.В РФПИ назвали сообщение об отказе от "Спутника V" примером "фэйк ньюс", а также призвали СМИ и журналистов проверять факты, чтобы избежать дезинформации о вакцинах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

москва

китай

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, москва, китай, венгрия, в мире