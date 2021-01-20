https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593890481.html

Посол России обсудил с делегацией Союза врачей Турции вакцину "Спутник V"

Посол России обсудил с делегацией Союза врачей Турции вакцину "Спутник V"

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил с делегацией Союза врачей Турции российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:29

2021-01-20T18:29

2021-01-20T18:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

алексей ерхов

коронавирусы

турция

анкара

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил с делегацией Союза врачей Турции российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Турции.Ранее Ерхов направил в Союз врачей Турции письмо, в котором выразил удивление отсутствием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в подготовленном этой организацией обзорном материале о вакцинации. Во вторник глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с Ерховым сотрудничество по вопросу вакцины "Спутник V"."Посол Алексей Ерхов принял делегацию Союза врачей Турции во главе с Шебнем Финджанджи. В ходе встречи посол рассказал о ситуации с российскими вакцинами против новой коронавирусной инфекции, подробно остановившись на препарате Центра им. Н.Ф.Гамалеи "Спутник V", проинформировал о его регистрации и начале производства в ряде стран мира, дал ответы на интересующие врачей вопросы", - сказал собеседник агентства.Ранее появлялись сообщения о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Как заявили РИА Новости в пресс-службе турецкого минздрава, эти сообщения являются недоразумением, по теме следует руководствоваться последним заявлением Коджи, который не подтвердил отказ его страны от российской вакцины. По его словам, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии, и эта работа в Турции началась.На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили более миллиона граждан Турции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

россия

турция

анкара

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, коронавирусы, турция, анкара