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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593890481.html
Посол России обсудил с делегацией Союза врачей Турции вакцину "Спутник V"
Посол России обсудил с делегацией Союза врачей Турции вакцину "Спутник V"
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил с делегацией Союза врачей Турции российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:29
2021-01-20T18:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
алексей ерхов
коронавирусы
турция
анкара
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил с делегацией Союза врачей Турции российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Турции.Ранее Ерхов направил в Союз врачей Турции письмо, в котором выразил удивление отсутствием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в подготовленном этой организацией обзорном материале о вакцинации. Во вторник глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с Ерховым сотрудничество по вопросу вакцины "Спутник V"."Посол Алексей Ерхов принял делегацию Союза врачей Турции во главе с Шебнем Финджанджи. В ходе встречи посол рассказал о ситуации с российскими вакцинами против новой коронавирусной инфекции, подробно остановившись на препарате Центра им. Н.Ф.Гамалеи "Спутник V", проинформировал о его регистрации и начале производства в ряде стран мира, дал ответы на интересующие врачей вопросы", - сказал собеседник агентства.Ранее появлялись сообщения о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Как заявили РИА Новости в пресс-службе турецкого минздрава, эти сообщения являются недоразумением, по теме следует руководствоваться последним заявлением Коджи, который не подтвердил отказ его страны от российской вакцины. По его словам, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии, и эта работа в Турции началась.На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили более миллиона граждан Турции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, коронавирусы, турция, анкара

Посол России обсудил с делегацией Союза врачей Турции вакцину "Спутник V"

18:29 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов обсудил с делегацией Союза врачей Турции российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Турции.
Ранее Ерхов направил в Союз врачей Турции письмо, в котором выразил удивление отсутствием российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в подготовленном этой организацией обзорном материале о вакцинации. Во вторник глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что обсудил с Ерховым сотрудничество по вопросу вакцины "Спутник V".
Медработник достает из холодильника вакцину Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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"Посол Алексей Ерхов принял делегацию Союза врачей Турции во главе с Шебнем Финджанджи. В ходе встречи посол рассказал о ситуации с российскими вакцинами против новой коронавирусной инфекции, подробно остановившись на препарате Центра им. Н.Ф.Гамалеи "Спутник V", проинформировал о его регистрации и начале производства в ряде стран мира, дал ответы на интересующие врачей вопросы", - сказал собеседник агентства.
Ранее появлялись сообщения о том, что Турция якобы отказывается от российской вакцины. Как заявили РИА Новости в пресс-службе турецкого минздрава, эти сообщения являются недоразумением, по теме следует руководствоваться последним заявлением Коджи, который не подтвердил отказ его страны от российской вакцины. По его словам, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии, и эта работа в Турции началась.
На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac, кампания пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Вакцину уже получили более миллиона граждан Турции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлексей ЕрховКоронавирусыТурцияАнкара
 
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