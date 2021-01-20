https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593872419.html

Набор добровольцев на пострегистрационное испытание "Спутника V" завершен

Набор добровольцев на пострегистрационное испытание "Спутника V" завершен

Набор добровольцев на пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V" завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, заявил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:16

2021-01-20T17:16

2021-01-20T17:23

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

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вакцина "спутник v"

россия

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Набор добровольцев на пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V" завершен, оба компонента вакцины получили 31,5 тысячи добровольцев, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.Ранее Логунов сообщил, что в настоящий момент заканчивается набор добровольцев на третью фазу клинических исследований, более 33 тысяч получили первую дозу компонента, и уже почти 32 тысячи получили оба компонента."Набор добровольцев в пострегистрационное клиническое исследование завершен. Первый компонент получили более 33 тысяч человек. Оба компонента к настоящему моменту получили 31,5 тысячи добровольцев",- сказал Логунов журналистам.Он уточнил, что в ближайшее время планируется завершить вакцинацию всех включенных в исследование добровольцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, общество