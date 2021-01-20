https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593871989.html

Судан изучает информацию по вакцине "Спутник V"

Судан изучает информацию по вакцине "Спутник V"

Судан изучает информацию по ряду вакцин против коронавируса, включая "Спутник V", окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:13

2021-01-20T17:13

2021-01-20T17:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мухаммед усман

коронавирусы

здоровье - общество

воз

судан

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Судан изучает информацию по ряду вакцин против коронавируса, включая "Спутник V", окончательное решение по этому вопросу пока не принято, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Судана в РФ Онур Ахмад Онур."Министерство здравоохранения изучает варианты по ряду вакцин, в том числе российской "Спутник V", китайской, вакцине Pfizer и другим", - сказал дипломат."Сейчас мы контактируем с российской стороной в лице поставщика вакцины - Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), проводим с ним переговоры и встречи, чтобы понять условия и детали (использования препарата - ред.), собрать больше сведений и предоставить их суданскому правительству", - прокомментировал Онур взаимодействие с российской стороной по вакцине. На настоящий момент Хартум "не принял решения по этому вопросу, тема находится на этапе изучения", уточнил дипломат.На прошлой неделе заместитель директора Управления по чрезвычайным ситуациям и по борьбе с эпидемиями в министерстве здравоохранения Судана Мухаммед Усман заявил РИА Новости, что первая партия вакцины от коронавируса поступит в страну в начале апреля в рамках договора с ВОЗ и позволит привить 20% населения страны. Страну, из которой будет осуществляться поставка вакцины, будь то Россия, США или ОАЭ, определит в течение следующего месяца техническая комиссия, уточнил он.Согласно данным министерства здравоохранения Судана, в стране зафиксированы более 26 тысяч случаев коронавируса, скончались более полутора тысяч пациентов с COVID-19, выздоровели почти 16 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

судан

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сша

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-20T17:13 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мухаммед усман, коронавирусы, здоровье - общество, воз, судан, оаэ, сша, общество