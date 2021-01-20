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В СПЧ оценили ситуацию с признанием вакцины "Спутник V" за рубежом
В СПЧ оценили ситуацию с признанием вакцины "Спутник V" за рубежом
Необходима серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой для того, чтобы открыть границы между странами, считает глава... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:47
2021-01-20T16:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий фадеев
здоровье - общество
европа
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необходима серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой для того, чтобы открыть границы между странами, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев"Очень важно признание нашей вакцины "Спутника", другие вакцины на подходе. Возможно, взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы - их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Также, по его словам, может оказаться, что при пересечении границ потребуются какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий фадеев, здоровье - общество, европа

В СПЧ оценили ситуацию с признанием вакцины "Спутник V" за рубежом

16:47 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необходима серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой для того, чтобы открыть границы между странами, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев
"Очень важно признание нашей вакцины "Спутника", другие вакцины на подходе. Возможно, взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы - их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Также, по его словам, может оказаться, что при пересечении границ потребуются какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий ФадеевЗдоровье - ОбществоЕвропа
 
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