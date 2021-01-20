https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593867436.html

В СПЧ оценили ситуацию с признанием вакцины "Спутник V" за рубежом

В СПЧ оценили ситуацию с признанием вакцины "Спутник V" за рубежом

Необходима серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой для того, чтобы открыть границы между странами, считает глава... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:47

2021-01-20T16:47

2021-01-20T16:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

валерий фадеев

здоровье - общество

европа

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Необходима серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой для того, чтобы открыть границы между странами, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев"Очень важно признание нашей вакцины "Спутника", другие вакцины на подходе. Возможно, взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы - их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния", - сказал Фадеев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Также, по его словам, может оказаться, что при пересечении границ потребуются какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий фадеев, здоровье - общество, европа