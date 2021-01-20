https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593863361.html

Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии

Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии

Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:33

2021-01-20T16:33

2021-01-20T16:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

фонд "росконгресс"

коронавирусы

антонио фаллико

европа

италия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии и обсуждает количество необходимых доз и источники финансирования с минздравом этой страны, говорится в сообщении "Росконгресса"."В настоящий момент обсуждается количество необходимых доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по продвижению российской вакцины "Спутник V" на рынках других европейских стран", - добавили в "Росконгрессе".Президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико и члены его семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не испытали существенных побочных реакций. По его словам, в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину для массового применения."Итальянские ученые подтвердили надежность вакцины "Спутник V", – заявил Фаллико.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

европа

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, фонд "росконгресс", коронавирусы, антонио фаллико, европа, италия