Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии и обсуждает количество необходимых доз и источники финансирования с минздравом этой страны, говорится в сообщении "Росконгресса".
"Итальянский партнер фонда "Росконгресс" Ассоциация "Познаём Евразию" выразила готовность содействовать регистрации российской аденовирусной векторной вакцины "Спутник V", разработанной Национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в Италии при поддержке посольства Итальянской Республики в России", - рассказали в фонде.
"В настоящий момент обсуждается количество необходимых доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по продвижению российской вакцины "Спутник V" на рынках других европейских стран", - добавили в "Росконгрессе".
Президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико и члены его семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не испытали существенных побочных реакций. По его словам, в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину для массового применения.
"Итальянские ученые подтвердили надежность вакцины "Спутник V", – заявил Фаллико.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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