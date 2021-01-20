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https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593863361.html
Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии
Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии
Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:33
2021-01-20T16:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
фонд "росконгресс"
коронавирусы
антонио фаллико
европа
италия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии и обсуждает количество необходимых доз и источники финансирования с минздравом этой страны, говорится в сообщении "Росконгресса"."В настоящий момент обсуждается количество необходимых доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по продвижению российской вакцины "Спутник V" на рынках других европейских стран", - добавили в "Росконгрессе".Президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико и члены его семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не испытали существенных побочных реакций. По его словам, в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину для массового применения."Итальянские ученые подтвердили надежность вакцины "Спутник V", – заявил Фаллико.В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, фонд "росконгресс", коронавирусы, антонио фаллико, европа, италия

Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии

16:33 20.01.2021
 
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Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ассоциация "Познаём Евразию", итальянский партнер фонда "Росконгресс", готова содействовать в продвижении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии и обсуждает количество необходимых доз и источники финансирования с минздравом этой страны, говорится в сообщении "Росконгресса".
"Итальянский партнер фонда "Росконгресс" Ассоциация "Познаём Евразию" выразила готовность содействовать регистрации российской аденовирусной векторной вакцины "Спутник V", разработанной Национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в Италии при поддержке посольства Итальянской Республики в России", - рассказали в фонде.
"В настоящий момент обсуждается количество необходимых доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по продвижению российской вакцины "Спутник V" на рынках других европейских стран", - добавили в "Росконгрессе".
Президент ассоциации "Познаём Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико и члены его семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не испытали существенных побочных реакций. По его словам, в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину для массового применения.
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"Итальянские ученые подтвердили надежность вакцины "Спутник V", – заявил Фаллико.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Фонд "Росконгресс"КоронавирусыАнтонио ФалликоЕвропаИталия
 
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