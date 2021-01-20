https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593857777.html
Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"
Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" безопасна, так как вектор аденовируса, который является ее основой, не способен размножаться, рассказал замдиректора Национального... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:01
2021-01-20T16:01
2021-01-20T20:56
распространение коронавируса
денис логунов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" безопасна, так как вектор аденовируса, который является ее основой, не способен размножаться, рассказал замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.По словам Логунова, аденовирусы живут с человеком давно, соматика, которую они вызывают, понятна, связи с тяжелыми соматическими заболеваниями не установлена. В вакцине "Спутник V" используются не сами аденовирусы, а их векторы - вирусы, у которых удалены области, отвечающие за размножение."То есть, это еще более безопасная история, чем вакцинация живым аденовирусом", - уточнил Логунов. По его словам, у вируса удалена область, которая лишает его способности к репликации, а также область, отвечающая за взаимодействие с иммунной системой.Векторы, выбранные в центре как основа для вакцины "Спутник V", имеют большой опыт применения, добавил Логунов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Вакцина "Спутник V" безопасна, так как вектор аденовируса, который является ее основой, не способен размножаться, рассказал замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов
.
"Невозможно зарегистрировать в ускоренном порядке ни один препарат, если у препарата или у платформы, в данном случае у вакцинной платформы, нет надежной доказательной базы по безопасности", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По словам Логунова, аденовирусы живут с человеком давно, соматика, которую они вызывают, понятна, связи с тяжелыми соматическими заболеваниями не установлена. В вакцине "Спутник V" используются не сами аденовирусы, а их векторы - вирусы, у которых удалены области, отвечающие за размножение.
"То есть, это еще более безопасная история, чем вакцинация живым аденовирусом", - уточнил Логунов. По его словам, у вируса удалена область, которая лишает его способности к репликации, а также область, отвечающая за взаимодействие с иммунной системой.
Векторы, выбранные в центре как основа для вакцины "Спутник V", имеют большой опыт применения, добавил Логунов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.