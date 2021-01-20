https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593857777.html

Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"

Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" безопасна, так как вектор аденовируса, который является ее основой, не способен размножаться, рассказал замдиректора Национального... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:01

2021-01-20T16:01

2021-01-20T20:56

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" безопасна, так как вектор аденовируса, который является ее основой, не способен размножаться, рассказал замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.По словам Логунова, аденовирусы живут с человеком давно, соматика, которую они вызывают, понятна, связи с тяжелыми соматическими заболеваниями не установлена. В вакцине "Спутник V" используются не сами аденовирусы, а их векторы - вирусы, у которых удалены области, отвечающие за размножение."То есть, это еще более безопасная история, чем вакцинация живым аденовирусом", - уточнил Логунов. По его словам, у вируса удалена область, которая лишает его способности к репликации, а также область, отвечающая за взаимодействие с иммунной системой.Векторы, выбранные в центре как основа для вакцины "Спутник V", имеют большой опыт применения, добавил Логунов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593851379.html

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2021

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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество