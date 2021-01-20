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Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую базу в Киргизии
Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую базу в Киргизии
Первую партию вакцины от коронавируса доставили на объединенную российскую военную базу Кант в Киргизии, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:49
2021-01-20T15:49
2021-01-20T15:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавируса доставили на объединенную российскую военную базу Кант в Киргизии, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Первую партию из 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа на объединенную российскую военную базу Кант, дислоцированную в Киргизии. Военные медики для перевозки использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы. Перед вакцинированием с военнослужащими будут проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке, уточнили в военном ведомстве.Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, центральный военный округ, здоровье - общество, ми-8, су-25, одкб, киргизия