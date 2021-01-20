https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593855057.html

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую базу в Киргизии

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую базу в Киргизии

Первую партию вакцины от коронавируса доставили на объединенную российскую военную базу Кант в Киргизии, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:49

2021-01-20T15:49

2021-01-20T15:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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центральный военный округ

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ми-8

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Первую партию вакцины от коронавируса доставили на объединенную российскую военную базу Кант в Киргизии, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Первую партию из 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа на объединенную российскую военную базу Кант, дислоцированную в Киргизии. Военные медики для перевозки использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы. Перед вакцинированием с военнослужащими будут проведены беседы с доведением до них информации о COVID-19, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке, уточнили в военном ведомстве.Российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

киргизия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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