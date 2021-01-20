https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593851379.html
Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года
Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года
Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:25
2021-01-20T15:25
2021-01-20T16:07
вакцинация россиян от covid-19
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вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.Он напомнил, что пока применение вакцины "Спутник V" на детях не разрешено."Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал Логунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Говоря о побочных эффектах, которые регистрируются в двойном плацебоконтролируемом пострегистрационном исследовании третьей фазы, Логунов отметил, что серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, нет. Среди побочных эффектов встречаются головная боль, температура и боль в месте введения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.
Он напомнил, что пока применение вакцины "Спутник V" на детях не разрешено.
"Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал Логунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Говоря о побочных эффектах, которые регистрируются в двойном плацебоконтролируемом пострегистрационном исследовании третьей фазы, Логунов отметил, что серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, нет. Среди побочных эффектов встречаются головная боль, температура и боль в месте введения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф