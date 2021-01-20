Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593851379.html
Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года
Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года
Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:25
2021-01-20T16:07
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.Он напомнил, что пока применение вакцины "Спутник V" на детях не разрешено."Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал Логунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Говоря о побочных эффектах, которые регистрируются в двойном плацебоконтролируемом пострегистрационном исследовании третьей фазы, Логунов отметил, что серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, нет. Среди побочных эффектов встречаются головная боль, температура и боль в месте введения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593857777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_42f609448a9dfac20040f6ab92620a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года

15:25 20.01.2021 (обновлено: 16:07 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.
Он напомнил, что пока применение вакцины "Спутник V" на детях не разрешено.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 16:01Распространение коронавируса
Центр Гамалеи рассказал об аденовирусе в основе вакцины "Спутник V"
"Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал Логунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Говоря о побочных эффектах, которые регистрируются в двойном плацебоконтролируемом пострегистрационном исследовании третьей фазы, Логунов отметил, что серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, нет. Среди побочных эффектов встречаются головная боль, температура и боль в месте введения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния