https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593851379.html

Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года

Исследование "Спутник V" на детях проведут до конца 2021 года

Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:25

2021-01-20T15:25

2021-01-20T16:07

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование вакцины "Спутник V" на детях будет проведено в течение 2021 года, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.Он напомнил, что пока применение вакцины "Спутник V" на детях не разрешено."Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года", - сказал Логунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Говоря о побочных эффектах, которые регистрируются в двойном плацебоконтролируемом пострегистрационном исследовании третьей фазы, Логунов отметил, что серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, нет. Среди побочных эффектов встречаются головная боль, температура и боль в месте введения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593857777.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество