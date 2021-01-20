https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593841851.html

Доминиканская Республика изучает возможность приобретения "Спутника V"

Доминиканская Республика изучает возможность приобретения "Спутника V"

Власти Доминиканской Республики уже сделали первые шаги для приобретения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости посол страны в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:32

2021-01-20T14:32

2021-01-20T14:37

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

москва

в мире

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики уже сделали первые шаги для приобретения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Ханс Данненберг Кастельянос."Мы изучаем возможность приобретения вакцины "Спутник V", мы уже общались с (российским) фондом прямых инвестиций (РФПИ)..., комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины", - заявил посол.Как отмечается, дипломат провел встречи с руководителями РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком, чтобы "рассмотреть возможное соглашение о сотрудничестве и закупить вакцину в случае необходимости, а также оценить ее регистрацию органами здравоохранении" Доминиканы.Посол также направил "благодарность правительства Доминиканской Республики правительству и народу России" за оказанную помощь в самом начале пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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