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Доминиканская Республика изучает возможность приобретения "Спутника V"
Доминиканская Республика изучает возможность приобретения "Спутника V"
Власти Доминиканской Республики уже сделали первые шаги для приобретения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости посол страны в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:32
2021-01-20T14:37
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
москва
в мире
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики уже сделали первые шаги для приобретения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Ханс Данненберг Кастельянос."Мы изучаем возможность приобретения вакцины "Спутник V", мы уже общались с (российским) фондом прямых инвестиций (РФПИ)..., комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины", - заявил посол.Как отмечается, дипломат провел встречи с руководителями РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком, чтобы "рассмотреть возможное соглашение о сотрудничестве и закупить вакцину в случае необходимости, а также оценить ее регистрацию органами здравоохранении" Доминиканы.Посол также направил "благодарность правительства Доминиканской Республики правительству и народу России" за оказанную помощь в самом начале пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, в мире, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Доминиканская Республика изучает возможность приобретения "Спутника V"

14:32 20.01.2021 (обновлено: 14:37 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Упаковки с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики уже сделали первые шаги для приобретения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Ханс Данненберг Кастельянос.
"Мы изучаем возможность приобретения вакцины "Спутник V", мы уже общались с (российским) фондом прямых инвестиций (РФПИ)..., комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины", - заявил посол.
Как отмечается, дипломат провел встречи с руководителями РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком, чтобы "рассмотреть возможное соглашение о сотрудничестве и закупить вакцину в случае необходимости, а также оценить ее регистрацию органами здравоохранении" Доминиканы.
Посол также направил "благодарность правительства Доминиканской Республики правительству и народу России" за оказанную помощь в самом начале пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваВ миреВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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