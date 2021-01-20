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ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе
ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:56
2021-01-20T13:56
2021-01-20T13:56
распространение коронавируса
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2415 случаев COVID-19, 206 человек скончались. Возможность провакцинироваться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.Медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной."Вакцина должна поступить в республики до конца января несколькими партиями. По предварительным данным, речь идёт о поставке в ЛНР - 65 тысяч доз препарата, в ДНР - 80 тысяч. Этого достаточно для начала процесса вакцинации", - сообщил Мирошник.По его словам, в ЛНР и в ДНР полностью отработаны "дорожные карты" по началу вакцинации населения, график дальнейших поставок будет согласовываться профильными ведомствами в рабочем порядке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2021-01-20T13:56
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