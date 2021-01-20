https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593834163.html

ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе

ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:56

2021-01-20T13:56

2021-01-20T13:56

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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родион мирошник

леонид пасечник

минздрав лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2415 случаев COVID-19, 206 человек скончались. Возможность провакцинироваться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.Медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной."Вакцина должна поступить в республики до конца января несколькими партиями. По предварительным данным, речь идёт о поставке в ЛНР - 65 тысяч доз препарата, в ДНР - 80 тысяч. Этого достаточно для начала процесса вакцинации", - сообщил Мирошник.По его словам, в ЛНР и в ДНР полностью отработаны "дорожные карты" по началу вакцинации населения, график дальнейших поставок будет согласовываться профильными ведомствами в рабочем порядке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-20T13:56 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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