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https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593834163.html
ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе
ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:56
2021-01-20T13:56
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
родион мирошник
леонид пасечник
минздрав лнр
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2415 случаев COVID-19, 206 человек скончались. Возможность провакцинироваться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.Медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной."Вакцина должна поступить в республики до конца января несколькими партиями. По предварительным данным, речь идёт о поставке в ЛНР - 65 тысяч доз препарата, в ДНР - 80 тысяч. Этого достаточно для начала процесса вакцинации", - сообщил Мирошник.По его словам, в ЛНР и в ДНР полностью отработаны "дорожные карты" по началу вакцинации населения, график дальнейших поставок будет согласовываться профильными ведомствами в рабочем порядке.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, родион мирошник, леонид пасечник, минздрав лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, здоровье - общество, в мире

ЛНР и ДНР ожидают 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в январе

13:56 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики ожидают получить в январе 145 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе 2021 года. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2415 случаев COVID-19, 206 человек скончались. Возможность провакцинироваться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получат работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
Медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной.
"Вакцина должна поступить в республики до конца января несколькими партиями. По предварительным данным, речь идёт о поставке в ЛНР - 65 тысяч доз препарата, в ДНР - 80 тысяч. Этого достаточно для начала процесса вакцинации", - сообщил Мирошник.
По его словам, в ЛНР и в ДНР полностью отработаны "дорожные карты" по началу вакцинации населения, график дальнейших поставок будет согласовываться профильными ведомствами в рабочем порядке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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