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https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593811519.html
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:17
2021-01-20T15:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Двадцать второго января ВОЗ начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы (rolling review) должен начаться в феврале, уточнил представитель фонда.Также он подтвердил, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizerи немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

12:17 20.01.2021 (обновлено: 15:04 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.
Двадцать второго января ВОЗ начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы (rolling review) должен начаться в феврале, уточнил представитель фонда.
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Также он подтвердил, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.
Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".
Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizerи немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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