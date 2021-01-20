https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593811519.html

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:17

2021-01-20T12:17

2021-01-20T15:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d7d7bdc98c0f7915c59b59e9216a82d8.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Двадцать второго января ВОЗ начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы (rolling review) должен начаться в феврале, уточнил представитель фонда.Также он подтвердил, что накануне эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V". Во встрече приняли участие более 20 международных экспертов.Рекомендации по результатам обсуждения направят разработчикам "Спутника V" в течение семи-десяти дней. Решение о предоставлении или отказе в регистрации также должно принять Европейское агентство лекарственных средств."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizerи немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/oslozhneniya-1593775609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире