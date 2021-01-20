Более пяти миллионов доз вакцины от COVID-19 поступит в регионы в феврале
11:56 20.01.2021 (обновлено: 12:06 20.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник достает из холодильника вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-1
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более пяти миллионов доз вакцины от коронавируса должны поступить в российские регионы в феврале, цифры могут быть превышены, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На февраль у нас планируются объемы свыше 5 миллионов доз вакцины - поступление в регионах. Но думаю, что - сейчас промышленность очень активно масштабирует эти технологии - думаю, что эти цифры все-таки, наверное, будут превышены. Но пока мы осторожно называем эти цифры", - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.
Мурашко отметил, что "сегодня мы преодолели цифру в 2 миллиона доз, выпущенных в гражданский оборот, все они направляются в регионы".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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