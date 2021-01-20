https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593806818.html

Более пяти миллионов доз вакцины от COVID-19 поступит в регионы в феврале

Более пяти миллионов доз вакцины от COVID-19 поступит в регионы в феврале

Более пяти миллионов доз вакцины от коронавируса должны поступить в российские регионы в феврале, цифры могут быть превышены, сообщил глава Минздрава Михаил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:56

2021-01-20T11:56

2021-01-20T12:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более пяти миллионов доз вакцины от коронавируса должны поступить в российские регионы в феврале, цифры могут быть превышены, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Мурашко отметил, что "сегодня мы преодолели цифру в 2 миллиона доз, выпущенных в гражданский оборот, все они направляются в регионы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество