https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593803230.html

Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"

Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"

Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:43

2021-01-20T11:43

2021-01-20T12:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая заявка подана, сообщили РИА Новости в агентстве.В Агентстве подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций.Собеседник агентства подчеркнул, что информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства."Мы не можем раскрывать подробности таких переговоров или других действий, предшествующих авторизации, поскольку данная информация является конфиденциальной", - пояснили в ЕМА.Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения научного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в регуляторе."В качестве следующего шага разработчика (после получения научного заключения) можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС", - сообщил собеседник агентства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593801368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире