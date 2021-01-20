Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593803230.html
Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"
Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"
Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:43
2021-01-20T12:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая заявка подана, сообщили РИА Новости в агентстве.В Агентстве подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций.Собеседник агентства подчеркнул, что информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства."Мы не можем раскрывать подробности таких переговоров или других действий, предшествующих авторизации, поскольку данная информация является конфиденциальной", - пояснили в ЕМА.Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения научного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в регуляторе."В качестве следующего шага разработчика (после получения научного заключения) можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС", - сообщил собеседник агентства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593801368.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2a455ccabb62ea2da1c6d1965ce543a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"

11:43 20.01.2021 (обновлено: 12:11 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая заявка подана, сообщили РИА Новости в агентстве.

"Разработчик подал заявку на получение научной консультации от Европейского агентства лекарственных средств. Процесс научного консультирования - это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин)", - сообщили РИА Новости в ЕМА.

В Агентстве подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций.
Собеседник агентства подчеркнул, что информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках
"Мы не можем раскрывать подробности таких переговоров или других действий, предшествующих авторизации, поскольку данная информация является конфиденциальной", - пояснили в ЕМА.
Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения научного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в регуляторе.
"В качестве следующего шага разработчика (после получения научного заключения) можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС", - сообщил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния