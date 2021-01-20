https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593801368.html

Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках

Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках

Зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" смогут поставлять около 350 миллионов доз вакцины в год в другие страны, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:33

2021-01-20T11:33

2021-01-20T11:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

денис мантуров

аргентина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" смогут поставлять около 350 миллионов доз вакцины в год в другие страны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы запустили производство уже за рубежом, это Казахстан, и плюс к этому подключается сейчас Южная Корея, Китай, Индия и Белоруссия. В общей сложности мы сейчас рассчитываем на поставку как раз с зарубежных площадок в другие страны в общем объеме примерно 350 миллионов доз за год", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live".Глава Минпромторга также напомнил, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в девяти странах - Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире, Боливии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

южная корея

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-20T11:33 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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