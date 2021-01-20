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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593801368.html
Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках
Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках
Зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" смогут поставлять около 350 миллионов доз вакцины в год в другие страны, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:33
2021-01-20T11:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
денис мантуров
аргентина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" смогут поставлять около 350 миллионов доз вакцины в год в другие страны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы запустили производство уже за рубежом, это Казахстан, и плюс к этому подключается сейчас Южная Корея, Китай, Индия и Белоруссия. В общей сложности мы сейчас рассчитываем на поставку как раз с зарубежных площадок в другие страны в общем объеме примерно 350 миллионов доз за год", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live".Глава Минпромторга также напомнил, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в девяти странах - Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире, Боливии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, денис мантуров, аргентина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), южная корея, белоруссия, общество

Мантуров рассказал о производстве "Спутника V" на зарубежных площадках

11:33 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зарубежные площадки по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" смогут поставлять около 350 миллионов доз вакцины в год в другие страны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы запустили производство уже за рубежом, это Казахстан, и плюс к этому подключается сейчас Южная Корея, Китай, Индия и Белоруссия. В общей сложности мы сейчас рассчитываем на поставку как раз с зарубежных площадок в другие страны в общем объеме примерно 350 миллионов доз за год", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live".
Глава Минпромторга также напомнил, что вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в девяти странах - Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире, Боливии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДенис МантуровАргентинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Южная КореяБелоруссияОбщество
 
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