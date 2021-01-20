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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593797987.html
Мантуров оценил темпы производства вакцины "Спутник V"
Мантуров оценил темпы производства вакцины "Спутник V"
Мощности по производству в РФ отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:18
2021-01-20T11:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
денис мантуров
р-фарм
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мощности по производству в РФ отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Наша промышленность сегодня вышла на темпы производства вакцины "Спутник V", которые превышают плановые объемы. В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок - а их шесть, и до конца месяца подключится седьмая, компания "Р-Фарм" - полностью позволяет удовлетворить потребность системы здравоохранения России без каких-либо импортных поставок", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live"."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, денис мантуров, р-фарм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров оценил темпы производства вакцины "Спутник V"

11:18 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мощности по производству в РФ отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Наша промышленность сегодня вышла на темпы производства вакцины "Спутник V", которые превышают плановые объемы. В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок - а их шесть, и до конца месяца подключится седьмая, компания "Р-Фарм" - полностью позволяет удовлетворить потребность системы здравоохранения России без каких-либо импортных поставок", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live".
"Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДенис МантуровР-фармМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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