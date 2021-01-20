https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593797987.html

Мантуров оценил темпы производства вакцины "Спутник V"

Мантуров оценил темпы производства вакцины "Спутник V"

Мощности по производству в РФ отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:18

2021-01-20T11:18

2021-01-20T11:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

денис мантуров

р-фарм

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мощности по производству в РФ отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса позволяют полностью обеспечить потребности российской системы здравоохранения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Наша промышленность сегодня вышла на темпы производства вакцины "Спутник V", которые превышают плановые объемы. В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок - а их шесть, и до конца месяца подключится седьмая, компания "Р-Фарм" - полностью позволяет удовлетворить потребность системы здравоохранения России без каких-либо импортных поставок", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live"."Спутник" V была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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