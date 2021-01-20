https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593791741.html

Поставки вакцины "Спутник V" в регионы к лету поставят 70 миллионов доз

Поставки вакцины "Спутник V" в регионы к лету поставят 70 миллионов доз

Российские регионы к июню получат 70 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:50

2021-01-20T10:50

2021-01-20T11:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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россия

денис мантуров

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские регионы к июню получат 70 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы и вакцинированы. Это до июня месяца. Если быть точным, 68 миллионов россиян должны привиться до этого периода", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live"."И к июню полностью вакцинация будет завершена?", - спросил ведущий программы Владимир Соловьев. "Да, абсолютно верно", - ответил глава Минпромторга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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