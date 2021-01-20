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Поставки вакцины "Спутник V" в регионы к лету поставят 70 миллионов доз
Поставки вакцины "Спутник V" в регионы к лету поставят 70 миллионов доз
Российские регионы к июню получат 70 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:50
2021-01-20T10:50
2021-01-20T11:04
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские регионы к июню получат 70 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы и вакцинированы. Это до июня месяца. Если быть точным, 68 миллионов россиян должны привиться до этого периода", - сказал Мантуров в эфире программы "Соловьев Live"."И к июню полностью вакцинация будет завершена?", - спросил ведущий программы Владимир Соловьев. "Да, абсолютно верно", - ответил глава Минпромторга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, общество