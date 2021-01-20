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https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593780232.html
Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:18
2021-01-20T09:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
киргизия
общество
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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев."От руководства Киргизии было направлено письмо президенту России Владимиру Путину. Мы запросили 500 тысяч доз вакцины", - заявил Бейшеналиев в интервью государственному "Биринчи радио". По его словам, получено согласие от Минздрава РФ, "в ближайшее время вопрос решится".Глава минздрава Киргизии напомнил, что ситуация с коронавирусом в республике остается сложной, и подчеркнул, что, "чтобы вернуться к нормальной жизни, необходимо провести вакцинацию".Также, по словам Бейшеналиева, Киргизии предложили поставить 1,2 миллиона доз американской вакцины Pfizer, однако она должна храниться при температуре минус 70 градусов и в республике нет условий для ее хранения. Вакцина российского производства при этом сохраняется при температуре от -2 до -18 градусов.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На настоящий момент общее количество случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 83 430. Умерли 1392 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, киргизия, общество

Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

09:18 20.01.2021 (обновлено: 09:19 20.01.2021)
 
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БИШКЕК, 20 янв - РИА Новости. Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
"От руководства Киргизии было направлено письмо президенту России Владимиру Путину. Мы запросили 500 тысяч доз вакцины", - заявил Бейшеналиев в интервью государственному "Биринчи радио". По его словам, получено согласие от Минздрава РФ, "в ближайшее время вопрос решится".
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19 января, 11:29Распространение коронавируса
Киргизия откажется от вакцины Pfizer
Глава минздрава Киргизии напомнил, что ситуация с коронавирусом в республике остается сложной, и подчеркнул, что, "чтобы вернуться к нормальной жизни, необходимо провести вакцинацию".
Также, по словам Бейшеналиева, Киргизии предложили поставить 1,2 миллиона доз американской вакцины Pfizer, однако она должна храниться при температуре минус 70 градусов и в республике нет условий для ее хранения. Вакцина российского производства при этом сохраняется при температуре от -2 до -18 градусов.
Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На настоящий момент общее количество случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 83 430. Умерли 1392 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКиргизияОбщество
 
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